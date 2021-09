«Ich habe ziemlich eindeutige SMS von seiner Ex gefunden ...»

Ciao Emma,



seit ein paar Wochen treffe ich mich mit einem netten Typen, den ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt habe. Diese Freundin hat mir erzählt, dass er seit etwa einem Jahr Single ist und jetzt mal wieder eine neue Frau kennenlernen sollte. Die Chemie stimmte auch von Anfang an! Wir hatten die letzten paar Treffen echt viel Spass zusammen und ich hatte das Gefühl, da entwickelt sich langsam aber sicher etwas Ernstes.



Nun war es so, dass ich ihm letztens meinen Laptop ausgeliehen habe, weil er eine Arbeit fertig schreiben musste und sein PC kurzfristig den Geist aufgegeben hatte.



Als er ihn mir wieder zurückgab und ich ihn aufklappte, war das iMessage-Programm offen und es ploppten ganz viele Benachrichtigungen auf. Ich sah den Namen «Tami» und als ich auf den Namen klickte, begrüssten mich Tamis Brüste.



Da hab ich dann auch geschnallt, dass er eingeloggt war und nicht ich. Ich hab den Laptop zugeklappt und meine Freundin angerufen, um ihr das zu erzählen und vor allem um rauszufinden, wer Tami ist. Sie ist seine Ex. Den Rest der Nachrichten habe ich wirklich nicht gelesen, weil ich in dem Moment so vor den Kopf gestossen war, ich wollte gar nicht noch mehr erfahren. Ich wollte ja nicht mal DAS sehen.



Soll ich ihn darauf ansprechen? Soll ich fragen, wie es Tami geht? Haha. Nein, lieber nicht. Ich bin irgendwie immer noch ein bisschen schockiert. Ich dachte immer, so ein Scheiss passiere nur im Film.



Sei lieb gegrüsst,

Emilia