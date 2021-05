«Mein Freund kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen...»

Liebe Emma



Mein Freund, 24, und ich, 20, sind seit vier Jahren ein Paar, wohnen allerdings (noch) nicht zusammen.



Wir haben immer wieder unsere Hochs und Tiefs, aber das hat wohl jede Beziehung so an sich.



Mein Freund gab bis anhin viel Geld aus und war sehr grosszügig und spendabel. Ich habe ihn schon des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, dass er weniger ausgeben soll und sich sein Geld einteilen muss.



Meine Ratschläge wurden immer ignoriert und an einem Punkt ging ich davon aus, dass er genug alt ist, um sein Geld selbst einzuteilen und dass er das sicherlich bestens im Griff hat.



Nun platzte am letzten Samstag die Bombe. Mein Freund eröffnete mir, dass ihm sein Geld ausgegangen ist. Er kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Damit kam auch heraus, dass er mich das letzte halbe Jahr in unzähligen Angelegenheiten belogen hat.



Wir wollten uns Ende April ein Wellnesswochenende gönnen. Wir wollten einen Ring kaufen. Plötzlich ergab es Sinn, warum sein Kühlschrank immer so leer war und, und, und...



Ich fühle mich traurig, wütend und enttäuscht. Ich war in jeder Angelegenheit immer ehrlich zu ihm.



Eine Trennung kommt für mich nicht gerade infrage, aber wie soll ich ihm wieder vertrauen und das ganze Problem angehen?



Liebe Grüsse,

Joëlle