sonnig23°
DE | FR
burger
Leben
Blogs

Automatische Bewässerung oder von Hand giessen?

Bild
Bild: Shutterstock
Gärtner Graf

Automatische Bewässerung oder von Hand giessen?

Wir erleben immer öfter trockene Wetterperioden mit hohen Temperaturen. Gehört deshalb eine automatische Bewässerung in jeden Garten und auf jeden Balkon? Oder ist das eine unnötige Investition, die nur Wasser verschwendet?
16.08.2025, 10:0316.08.2025, 10:03
Gärtner Graf
Gärtner Graf
Mehr «Leben»

Was meinst du?

Findest du eine automatische Bewässerung sinnvoll und wenn ja, wo?
An dieser Umfrage haben insgesamt 58 Personen teilgenommen

Pro und Contra

Das spricht für das Giessen von Hand
Warum sollte man überhaupt eine automatische Bewässerung brauchen? Wir sehen doch, wenn eine Pflanze durstig ist, und greifen dann zur Giesskanne oder zum Schlauch. Giessen ist eine schöne, sinnvolle Arbeit – sie macht sogar Spass! Nur wer gezielt von Hand giesst, kann jeder Pflanze individuell die richtige Wassermenge geben. Das fördert ihr Wachstum und stärkt ihre Widerstandskraft gegenüber Krankheiten und Schädlingen.
Das spricht für eine automatische Bewässerung
Alle Pflanzen von Hand zu giessen ist aufwändig und zeitraubend – besonders an heissen Sommertagen. Eine automatische Bewässerung übernimmt diese Aufgabe zuverlässig, oft in den frühen Morgenstunden, wenn die Verdunstung gering ist.So ein System spart nicht nur Zeit, sondern versorgt die Pflanzen auch effizient und regelmässig mit Wasser – selbst wenn man im Urlaub ist oder sich um anderes kümmern will.

Fazit

Auf dem Balkon oder der Terrasse ist eine automatische Bewässerung eine sinnvolle Investition. Pflanzen in Gefässen sind auf regelmässiges Giessen angewiesen. Eine zeitgesteuerte Tröpfchenbewässerung spart Wasser, reduziert den Aufwand und versorgt die Pflanzen gezielt.

Im Garten hingegen ist eine automatische Bewässerung meist überflüssig oder sogar kontraproduktiv: Zu häufiges Giessen macht viele Pflanzen anfälliger für Krankheiten, reduziert ihre Standfestigkeit und verhindert, dass sie ein tiefes Wurzelsystem ausbilden. Besonders Gehölze profitieren davon, in Trockenphasen nach Wasser suchen zu müssen.

Viel sinnvoller ist es, standortgerechte Pflanzen zu wählen, die auch mit Trockenheit gut zurechtkommen. Und wenn es mal nötig ist, hilft man mit Giesskanne oder Schlauch gezielt nach.

Gärtner Graf
Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog.
Gärtner Graf

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.

Mehr zum Thema Garten:

Gärtner Graf
So giesst du deine Pflanzen auch in deinen Ferien selbst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Terrassen und Balkone, um sich einfach nur wohlzufühlen
1 / 26
Terrassen und Balkone, um sich einfach nur wohlzufühlen
Gemütlichkeit kannst du dir ganz einfach selber schaffen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Trump in Washington gelandet
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
Pendler konnten nicht in die 2. Klasse und kassierten Aufpreis
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Netanjahu träumt von «Gross-Israel»
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
4
Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg +++ Leverkusen glückt Neustart
5
Deswegen ist das Plastikabkommen nach drei Jahren gescheitert
Wir haben Emmanuel Macrons neues Auto getestet
Ein elektrisches SUV-Coupé, das ohne Weiteres 400 km auf der Autobahn zurücklegt, so leise ist, dass man eine Stecknadel fallen hört, und in Sachen Style und Komfort ganz vorn dabei ist? Mit dem DS N°8 zieht die französische Premiummarke eine in diesem Segment unerwartete Karte aus ihrem Ärmel. Das erste Mal im 350 PS starken Long Range 4x4 unterwegs.
Da die Hersteller immer wieder gerne grossartige «Bis zu»-Reichweiten versprechen, könnte man fast vergessen, wie die Wirklichkeit aussieht. Wenn DS also stolz 400 km bei 130 km/h für sein neues Flaggschiff ankündigt, ist Skepsis vorprogrammiert.
Zur Story