«Mein Schwarm ist Jungfrau und sogar ungeküsst …»

Liebe Emma



Jung und frisch in meinen 20ern habe ich «the time of my life». Noch hatte ich keine Beziehung, da ich nie jemandem begegnet bin, mit dem ich eine führen wollen würde.



Nun jedoch gibt es da diesen Mann, nennen wir ihn Tom. Ich mag Tom sehr gern, wage sogar zu sagen, dass ich ein bisschen in ihn verliebt bin.



Zwischen Tom und mit gibt es einen Altersunterschied von sechs Jahren (er ist älter), doch daran störe ich mich nicht. Wir verstehen uns super und chatten jeden Tag. Auch haben wir schon viel zusammen unternommen.



Jetzt kommt der Haken: Tom hatte noch nie eine Beziehung, ist noch ungeküsst und hatte demnach auch noch nie Sex. Das stört mich auch nicht, habe sogar Respekt davor. Er möchte das alles mit jemandem erleben, den er liebt. Jedoch finde ich es so schwierig, den ersten Schritt zu machen, da ich selber sehr wenig Erfahrungen habe.



Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben?



Danke und liebe Grüsse,

Mirella