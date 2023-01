bild: shutterstock / watson

Big Ben

Kann eine Frau nicht einfach nur Sex wollen?

Man kann vieles über mich sagen, auch viel Negatives, und vieles ist vermutlich wahr. Aber eine Sache ist falsch. Ich bin nicht frauenfeindlich.

Big Ben Folge mir

Leute, wir müssen reden. Auch wenn ihr mir ständig droht, dass ihr nie wieder mit mir reden wollt. Via Kommentarspalte. Ja, ich lese sie. Und meist amüsiere ich mich. Ausser beim letzten Mal. Da wurde ich zugegeben etwas wütend. Nicht weil ihr explizitere Beschreibungen vom Silvestersex wolltet, oder weil ihr meine langen Schachtelsätze verurteilt habt – die mag ich sehr und ich habe auch nicht vor, sie sein zu lassen, denn, nur dass wir das kurz geklärt haben: Ganz egal, wie laut ihr poltert, ich gehe nicht. Nicht heute und nicht morgen.

Mich stört nicht, wenn ihr euch aufregt, dazu ist die Kommentarspalte ja da. Dafür sind die Neuen da. Dafür sind wir Kolumnist*innen da. Damit habe ich gerechnet, damit kann ich umgehen. Wenn ich euer freitägliches Ventil für den Frust sein kann, der sich die ganze Woche aufgestaut hat und dann irgendwo rausmuss, dann ist das absolut okay. Dann ist das sogar gut. Mir ist lieber, der Frust geht hier raus als anderswo. Wirklich. Wir sind in einer Safe-Zone. Tut, was euch guttut. Ich bin kritikfähig und grundsätzlich entspannt.

Eine Sache jedoch, die ich nicht auf mir möchte sitzen lassen, ist die: Ich bin nicht frauenfeindlich und ich benutze Frauen nicht. Frauen sind nicht, wie es in den Kommentaren stand, ein Stück Fleisch für mich.

Zuallererst: Wie kommt ihr darauf?!? Ich erzählte euch, dass ich mit einer Frau, die ich an einer Party kennengelernt hatte, bei mir zuhause Sex hatte. Wie es dazu kam, erzählte ich nicht. Weil ich es langweilig fand. Gefiel euch nicht. Die Geschichte ist nix, ich habe euch gewarnt: Sie hatte noch keinen Zug nach Hause, also nach Chur, ich sagte, wenig einfallsreich, aber auch nett, also jedenfalls sicher nicht abschätzig, logisch mit Hintergedanken, aber den hatte sie auch, wie sie mir später erzählte, sie hätte nämlich zu ihrer Freundin gehen können, was sie einfach verschwieg, jedenfalls bot ich ihr an, zu mir zu kommen, was sie eine super Idee fand. Also gingen wir zu mir. The End. Oder: The Beginning. Je nachdem, wie man es sieht.

Wir wollten beide das Gleiche. Wir wollten beide einfach Sex. Warum bin ich derjenige, der sie benutzt?

Sagt ihr das etwa, weil ihr dieser Frau unterstellt, dass sie etwas anderes wollte? Dass sie eigentlich mehr wollte? Falls ja, ist das nicht etwas sexistisch? Kann eine Frau nicht einfach nur Sex wollen? Null Romantik, nur Lust?

Oder aber: Ist euer Urteil ein anderes, wenn ich euch sage, dass ich ihr danach zweimal geschrieben habe und sie nur kurz angebunden geantwortet und dann die Konversation versanden lassen hat?

Das Urteil sollte das Gleiche sein. Denn an der Sache, dass wir Sex hatten, ändert sich ja nichts. Es ist völlig okay, dass sie das tut. Dass sie nicht lange hin und her schreiben will. Wir hatten nicht ausgemacht, WhatsApp-Gspändli zu werden. Wir hatten einzig ausgemacht, dass wir Sex haben.

Ihr jammert, dass in meiner Kolumne zu wenig Sex passiert. Ich sage euch was: Single-Männer haben nicht mehr Sex. I'm sorry. Von uns allen wäre ich ja wohl der Erste, der es gut fände, in dieser Kolumne, also meinem Leben, gäbe es mehr Sex.

Klar gibt es Männer, die mehr Sex haben. Einige sind wohl charmanter als ich. Andere sehen besser aus. Und ein paar, die kennt ihr, die kenne ich, die gibt es, ganz klar, ein paar geben vor, etwas anderes zu wollen, als was sie wollen. Das kann die Chancen manchmal erhöhen, das ist kein Geheimnis. Wenn man deutlich sagt, dass man keine Beziehung will, minimieren sich die Optionen. Bin ich frauenfeindlich, weil ich keine Beziehung will? Nein! Ich bin nicht gut in Beziehungen. Es ist besser für mich und die Frauenwelt, wenn ich mich raushalte, glaubt mir.

Sina wollte eine Beziehung, ja. Aber ich habe ihr nie Hoffnungen gemacht. Ich habe sie nicht überredet, weiter mit mir zu schlafen. (Sorry again für alle, die mehr Sex verlangen. Bad timing! Hätte die Kolumne ein paar Monate vorher gestartet, hätte ich alle zwei Wochen von einer dieser Mittwoch-Sinas-Nacht-Situationen erzählen können. Wäre auch irgendwann langweilig geworden, aber insgesamt: mehr Sex.)

Ich würde nie, wirklich nie eine Frau überreden, oder noch schlimmer, irgendwie dazu drängen, mit mir zu schlafen. Ich habe drei Schwestern. Sie haben mir «Consent» auf die Brust tätowiert. Aber auch wer keine Schwestern hat, sollte das nicht tun. Es ist widerlich!

Ich habe weiter mit Sina geschlafen, weil sie das wollte. Und weil ich das wollte. Sie hat mehrmals betont, dass sie nur mit mir schläft, bis sie was Besseres findet. Was Richtiges. Was okay war. Ich kann gut eine Zwischenlösung sein.

Hätte ich aufhören müssen, mit ihr zu schlafen? Weil ich wusste, dass sie eine Beziehung will? Sie wollte keine Beziehung mit mir. Sie wollte eine Beziehung mit «dem Richtigen». Wäre es nicht sexistisch zu glauben, dass ich für eine Frau denken muss? Dass ich besser weiss, was gut für sie ist? Dass ich sie «schützen» muss? Sina kann gut für sich alleine entscheiden. Die Karten lagen offen auf dem Tisch. Ich würde nie ein verdecktes Spiel spielen.

Ich will nicht den Mann per se verteidigen, ich weiss, dass es viele Idioten unter uns gibt. (Ich war letzte Woche mit Hanna «She said» im Kino schauen. Grossartiger Film, schreckliche Geschichte. Es gibt Männer, da schämt man sich, ein Mann zu sein.) Ich werde auch wütend, wenn andere Männer lamentieren: Man weiss ja heutzutage gar nicht mehr, was man noch tun und sagen darf. Verdammter Bullshit! Alle Männer wissen, was man tun oder nicht tun kann. It's not rocket science! Es braucht nur etwas gesunden Menschenverstand.

Und nein, ich bin kein Frauenversteher, Schwestern hin oder her. Ich würde nie sagen, dass ich nachempfinden oder irgendwie verstehen kann, wie es ist, eine Frau zu sein. Aber ich würde behaupten, dass ich noch nie eine Frau respektlos behandelt habe. Dass ich noch nie etwas getan habe, das eine Frau nicht wollte. Dass ich noch nie eine Frau «benutzt» habe. Ich habe dafür kein Lob verdient. Es ist andersrum: Männer, die das nicht tun, haben Kritik verdient. Kritik, die noch viel offener und lauter adressiert werden sollte.

Aber in diesem Fall, liebe Community, bin ich der falsche Adressat.

Für alle andere Kritik bin ich offen. Tobt euch aus in der Kommentarspalte. Big Ben is watching you.

So long,

Ben

bild: watson

Big Ben ist ... ... Mitte 30 und lebt in einer WG. Sein Job ist in den Top 10 der Berufe, die Frauen sexy finden – je nach Umfrage. Er spielt Fussball, macht aber so gut wie nie ein Goal (weil Goalie), er hat viele Schwestern, sehr viele, und wurde logischerweise total verwöhnt, aber auch (viel zu früh) aufgeklärt. Er hasst Verkleidungspartys, aber wenn er müsste, würde er sich als Gandalf verkleiden. Ben ist Single und hat kein Interesse daran, dies zu ändern.

19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben 1 / 45 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben quelle: twitter