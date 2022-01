bild: shutterstock

«Trotz Beziehung mit Mann träume ich (w) von Sex mit einer Frau …»

Liebe Emma



Ich bin weiblich, Mitte 20 und hatte bereits über 20 Sexualpartner, alle männlich, darunter Beziehungen, F+ oder auch nur einmalige Geschichten.



Zurzeit bin ich mit einem Mann liiert und glücklich. Ich wünsche mir eine Zukunft mit ihm, wir sprechen über Kinder, Hausbau etc.



Nun zu meinem Problem: Seit längerem habe ich Träume, in welchen ich Sex mit Frauen habe und ich würde dies gerne ausprobieren. Auch sah ich bereits eine Frau im Fitness, die ich sexuell anziehend fand.



Ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Mit meinem Partner habe ich noch nicht gesprochen, nicht nur aus Angst, ihn zu verunsichern, auch weil ich nicht weiss, was ich dann von dem Gespräch erwarte.



Ich möchte keine offene Beziehung führen, möchte ihn nicht betrügen, aber ich weiss nicht, ob ich das Verlangen verdrängen kann.



Liebe Grüsse,

Simona



Liebe Simona

Lass mich dir als Erstes sagen: Kenn ich! Also das mit den gleichgeschlechtlichen Fantasien. Nicht nur ich. All meine Freundinnen, die sich trauen, über so etwas zu reden, kennen das. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass solche Fantasien vor allem bei Frauen völlig normal sind.

Bei Männern ist es (glaubs?) etwas anders. Ist es, liebe Heteros?

Bitte entschuldige meinen kurzen Exkurs. Aber ich fände es wirklich sehr spannend zu wissen, ob heterosexuelle Männer auch von Sex mit Männern träumen.

Nun zurück zu dir: Wenn ich richtig lese, verunsichern dich die Fantasien nicht per se. Dein primäres Problem liegt darin, dass du liiert bist. Was ich gut verstehe. Und was die Sache definitiv erschwert.

Die Frage, die sich stellt, ist: Kannst/willst du deine Fantasie unterdrücken, um deinem Freund treu zu bleiben? Und wenn ja, wird das auf Dauer wirklich funktionieren?

Wenn ja und du nicht unter dem Nichtausleben deiner Fantasie leidest, ist alles tipptopp. Wenn das Bedürfnis aber noch stärker wird, dann wirst du wohl oder übel mit deinem Freund sprechen müssen.

Drehe mal die Situation um. Was würdest du dir von deinem Partner wünschen, wenn er von Sex mit Männern träumen würde? Würdest du es wissen wollen? Ab wann? Und was wäre deine Konsequenz, wenn er seiner Lust folgen würde?

Vielleicht muss ja eine Erfahrung mit einer Frau nicht zwangsweise zum Liebes-Aus führen. Vielleicht hat dein Freund auch sexuelle Fantasien, die sich mit deinen vielleicht sogar vereinen lassen: ein Threesome, eventuell? Oder aber er findet es nicht so schlimm, wenn du was mit einer Frau hast, einmalig, um es auszuprobieren.

Lustigerweise kenne ich ein Paar, bei dem auch sie sehr das sexuelle Bedürfnis nach einer Frau hatte. Ihr Freund gab ihr eine offizielle Erlaubnis. Sie hatte Sex mit einer Unbekannten und war danach total zufrieden und happy. Und hatte kein Bedürfnis, mit noch mehr Frauen zu schlafen.

Du siehst, ich kann dir kein Patentrezept geben, zumal dein Anliegen in der Tat komplex ist und deinen Freund mitbetrifft. Ich kann dir nur ans Herz legen, dass man mit Ehrlichkeit wohl oder übel schon am weitesten kommt – und zwar mit Ehrlichkeit sich selber und dem Partner gegenüber.

Ganz egal, wie das kommt, ich wünsche euch nur das Beste.

Deine

