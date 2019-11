«Ist Periodensex beim One Night Stand tabu?»

Liebe Emma



Letzte Woche steckte ich in einem Dating-Dilemma. Ich hatte mich mit einem Tinder-Match verabredet. Wir hatten zuvor kaum miteinander geschrieben, verstanden uns aber auf Anhieb gut. So gut, dass wir danach in einer Bar landeten und dann irgendwann die Frage aufkam, ob ich noch zu ihm nach Hause möchte. Ich hätte sofort mit Ja geantwortet, wäre da nur nicht die Tatsache gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Periode hatte.



Ich schäme mich nicht dafür und kann mich an Periodensex durchaus erfreuen, wenn die ersten beiden schmerzhaften Tage vorbei sind (was hier der Fall war). Dennoch wusste ich in dieser Erstes-Date-Potenzieller-One-Night-Stand-Situation nicht, ob, wie und wann ich die Sache ansprechen soll. Bevor ich mitgehe? Oder erst, wenn's wirklich zur Sache geht? Einfach nein sagen, mit dem Risiko, dass er sich dann zurückgewiesen fühlt? Das Ganze als selbstverständlich behandeln und sein Bettzeug vollbluten?



Habe ihm dann gesagt, dass ich mich heute nicht ganz wohl fühle, aber auf ein zweites Date hoffe. Er hatte Verständnis und ein paar Tage später hatten wir dann grossartigen Sex (und ebenso grossartige Gespräche davor und danach). So habe ich ihm dann auch von meinem Dilemma beim ersten Date erzählt und konnte darüber lachen. Er konnte mir aber auch nicht sagen, wie und wann er hätte informiert werden wollen. Gestört hätte es ihn wohl nicht, aber er hätte selbst auch nicht gewusst, wie damit bei einem ONS umzugehen wäre.



Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass ich die Situation eleganter (und ehrlicher) hätte lösen können. Was rätst du mir für die Zukunft? Ich will eigentlich auch während meiner Tage nicht auf Casual Dating verzichten. Bin ich vielleicht einfach zu verklemmt und mache mir zu viele Gedanken? Oder habe ich gar zu hohe Ansprüche und Periodensex hat nur in feste(r)en Beziehungen was zu suchen, wenn überhaupt?



Ich bin gespannt auf deine Antwort!



Anita