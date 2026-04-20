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Im Livestream: Wal Timmy schwimmt wieder

Wal Timmy schwimmt wieder durch die Ostsee.
Wal Timmy schwimmt wieder durch die Ostsee.screenshot: youtube

Um kurz nach 7 Uhr ist es passiert – Wal Timmy schwimmt wieder

20.04.2026, 07:2820.04.2026, 07:51

Der Buckelwal Timmy konnte sich aus seiner misslichen Lage befreien. Er sei am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr losgeschwommen, berichten diverse deutsche Medien. Die Wal-Retterinnen und Wal-Retter seien für diesen Fall vorbereitet.

«Wir haben momentan auch den Plan B vorbereitet, auch aktiviert. Die DLRG-Boote sind auf Stand-by für den Fall, dass er losschwimmt, sodass wir ihn dann leiten können. Und es ist sichergestellt, dass wir ihn dann auch über die Nordsee in den Atlantik guiden können», sagte die Anwältin der Wal-Retterinnen und Wal-Retter vor den Medien.

Allerdings seien die Helferinnen und Helfer am Montamorgen zunächst nicht in der Bucht gewesen, heisst es in den deutschen Medien weiter. Wenig später war ein Boot der Wasserschutzpolizei in der Nähe von Timmy zu sehen.

Der Meeressäuger lag seit dem 31. März in der Wismarbucht vor der Insel Poel fest. (cma)

Im Stream ist zu sehen, wei Timmy durch die Bucht von Poel schwimmt.Video: YouTube/NEWS5

Update folgt

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