bedeckt
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

Obdachloser in Deutschland spendet für Mütter in Not

Obdachloser in Deutschland spendet für Mütter in Not

19.12.2025, 12:5919.12.2025, 12:59

Ein obdachloser Mann aus Stuttgart hat 200 Euro an alleinerziehende Mütter gespendet. Der Mann, der sich selbst «Schwalbe» nennt, übergab dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) das Geld, das er sich mühsam durch das Sammeln von Pfandflaschen zusammengespart hatte.

Sein Wunsch: Alleinerziehenden Müttern ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.

Obdachloser spendet an alleinerziehende Mütter / Stuttgart
Der Betrag sei an eine bedürftige Mutter im Osten der süddeutschen Stadt gegangen.Bild: Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Diözese Rottenburg-Stuttgart

In einem handgeschriebenen Brief habe «Schwalbe» darum gebeten, das Geld alleinstehenden Müttern zu geben, «damit sie ein schönes Fest haben», teilte der Sozialdienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit. «Diese Geste berührt uns tief und zeigt, dass wahre Grosszügigkeit keine Grenzen kennt – gerade weil er selbst kaum etwas hat», erklärte Schwester Nicola Maria, die das Geld in einem Briefumschlag entgegengenommen hatte.

Der Betrag sei an eine bedürftige Mutter im Osten der süddeutschen Stadt gegangen, deren Kind bislang weder Geburtsurkunde noch Kindergeld erhalte, weil der Vater die Vaterschaft nicht anerkenne. Die Unterstützung sei zur rechten Zeit gekommen.

«Schwalbe» will im Hintergrund bleiben

«Die Spende macht uns sprachlos und dankbar», sagt Svenja Gruss, Vorständin des Sozialdienstes. «Ich kenne Schwalbe persönlich, der bei gutem Wetter in Stuttgart im mittleren Schlossgarten auf einem Mäuerchen sitzt und Bücher liest.»

Das Geld dürfte hart erarbeitet worden sein. 2'500 Flaschen wären zum Beispiel mit 8 Cent Pfand pro Flasche nötig, um auf 200 Euro (rund 186 Franken) zu kommen. «Schwalbe» selbst wollte nach der Spende lieber im Hintergrund bleiben. Er sei überzeugter Christ, und da Jesus kommende Woche Geburtstag habe, seien die 200 Euro sein Geschenk an Gott, sagte er dem SWR. Seine Botschaft: «Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig – eigentlich wäre genug für alle da, wenn es besser verteilt wäre.» (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das konsumieren die Parlamentarier an Weihnachten
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Pete Davidson ist Vater geworden
Der US-Komiker Pete Davidson ist Vater einer Tochter geworden. «Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 auf die Welt gekommen», verkündete Davidsons Freundin Elsie Hewitt auf Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich, wie sie das Baby in Tücher eingewickelt im Arm hält, und Pete Davidson, wie er sie und die Kleine umarmt.
Zur Story