Das Kennedy Center heisst bald Trump Kennedy Center

Das renommierte Kennedy Center in Washington wird nach dem Willen des Kuratoriums in Trump-Kennedy Center umbenannt. Das gab das Weisse Haus bekannt. Sprecherin Karoline Leavitt postete auf X: «Herzlichen Glückwunsch an Präsident Donald J. Trump und ebenso herzlichen Glückwunsch an Präsident Kennedy, denn dies wird auch in Zukunft ein wirklich grossartiges Team sein!»

Das Kennedy Center in Washington hat jetzt einen neuen Namen. Bild: keystone

In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Es wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Trump reagierte in einer Pressekonferenz erfreut: «Ich war überrascht davon. Ich fühlte mich dadurch geehrt.» Seine Regierung habe das Gebäude gerettet, sagte Trump. Das Gebäude sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Und jetzt sei es sehr solide, sehr stabil. Es hatte in den vergangenen Wochen Arbeiten an der Aussenfassade gegeben.

Trump hatte Kennedy Center früh unter seine Kontrolle gebracht

Trump hatte kurz nach Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten.

Ein Mitglied des Kuratoriums, die Demokratin Joyce Beatty aus Ohio, hatte eigenen Angaben zufolge versucht, sich gegen die Namensänderung zu äussern. Sie sei aber bei einem virtuellen Meeting dazu stummgeschaltet worden, sagte sie der «New York Times». Erst Anfang Dezember war das Friedensinstitut in Washington in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt worden. (dab/sda/dpa)