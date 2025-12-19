Nebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

Das Kennedy Center heisst bald Trump Kennedy Center

Das Kennedy Center heisst bald Trump Kennedy Center

19.12.2025, 07:4519.12.2025, 07:45

Das renommierte Kennedy Center in Washington wird nach dem Willen des Kuratoriums in Trump-Kennedy Center umbenannt. Das gab das Weisse Haus bekannt. Sprecherin Karoline Leavitt postete auf X: «Herzlichen Glückwunsch an Präsident Donald J. Trump und ebenso herzlichen Glückwunsch an Präsident Kennedy, denn dies wird auch in Zukunft ein wirklich grossartiges Team sein!»

Th eJohn F. Kennedy Center for the Performing Arts is seen in Washington, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana) Trump
Das Kennedy Center in Washington hat jetzt einen neuen Namen.Bild: keystone

In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Es wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Trump reagierte in einer Pressekonferenz erfreut: «Ich war überrascht davon. Ich fühlte mich dadurch geehrt.» Seine Regierung habe das Gebäude gerettet, sagte Trump. Das Gebäude sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Und jetzt sei es sehr solide, sehr stabil. Es hatte in den vergangenen Wochen Arbeiten an der Aussenfassade gegeben.

Trump hatte Kennedy Center früh unter seine Kontrolle gebracht

Trump hatte kurz nach Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten.

Ein Mitglied des Kuratoriums, die Demokratin Joyce Beatty aus Ohio, hatte eigenen Angaben zufolge versucht, sich gegen die Namensänderung zu äussern. Sie sei aber bei einem virtuellen Meeting dazu stummgeschaltet worden, sagte sie der «New York Times». Erst Anfang Dezember war das Friedensinstitut in Washington in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt worden. (dab/sda/dpa)

Mehr zu Donald Trump:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Vogelsucht
19.12.2025 08:08registriert Juni 2020
Ein guter Präsident lässt Taten sprechen, damit man sich an Ihn erinnern kann. Ein schlechter Präsident lässt Denkmale errichten, damit man sich an Ihn erinnern MUSS.
250
Melden
Zum Kommentar
8
Todesschüsse an US-Uni: Tatverdächtiger tot aufgefunden
Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmasslichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden. Auf einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden wurde er als 48-jähriger Portugiese identifiziert, der früher an der Uni studiert und zuletzt in Miami im Bundesstaat Florida gewohnt habe. Demnach beging er am Donnerstagabend (Ortszeit) Suizid. Das Motiv für die Todesschüsse auf zwei Menschen am Samstag ist nach wie vor unklar.
Zur Story