Bohlen-Ex «Naddel» mit 60 in Hamburg gestorben

Bohlen-Ex «Naddel» mit 60 Jahren gestorben

Nadja «Naddel» Abd el Farrag wurde 60 Jahre alt. Bild: imago stock&people

Nadja Abd el Farrag ist tot. Dies berichteten mehrere deutsche Medien am Montag.

Die Ex-Partnerin des deutschen Pop-Titanen Dieter Bohlen ist demnach am 9. Mai in einer Hamburger Klinik an Organversagen.

Von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 war «Naddel» in einer Beziehung mit Bohlen. Bekannt wurde sie zudem als Moderatorin des RTL-Erotikformats «Peep».

Dieter Bohlen und seine «Naddel», 1994. imago-images

Abd el Farrag litt in ihren letzten Lebensjahren an einer Leberzirrhose, wie sie 2018 in ihrer Autobiografie verkündete. Zudem kämpfte sie lange mit Geld- und Alkoholproblemen. So war sie zwei mal bei TV-Schuldenberater Peter Zwegat zu Gast, der sich an ihr jedoch die Zähne ausbiss.

«Naddel» mit Schlagerstar Roberto Blanco. Bild: imago sportfotodienst

Ihren letzten Auftritt hatte «Naddel» gemeinsam mit dem Millionär Andreas Ellermann am Hamburger Schlagermove. Nach Informationen der «Bild» hatte sie zuletzt bei ihrer Mutter gewohnt und den regelmässigen Alkoholkonsum wieder aufgenommen.

Und hier am Schlagermove. Bild: www.imago-images.de

