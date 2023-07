Bild: watson/larissaerni

Darum ist das Reisen in Europa soooo schlimm – für Amerikaner

Auf TikTok geht gerade der Hashtag #eurogirlsummer viral. In den Videos sprechen Amerikanerinnen über Europa – und zeigen, wie schlimm Ferien hier sind.

Strand, Berge und Grossstadt: Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner gehört Europa zu den beliebtesten Reisezielen auf dieser Erde. Auf TikTok tummeln sich dazu tausende von Videos, in denen Nicht-Europäer davon schwärmen, was man hier alles erleben kann. Doch die Realität ist bekanntlich oftmals nicht so wie die Vorstellung. So geht auf der Plattform gerade der Hashtag #eurogirlsummer viral. Dabei erzählen Amerikanerinnen von der «harten Wahrheit» eines Sommers in Europa.

«Versteht mich nicht falsch, es ist toll, aber niemand hat mir gesagt, dass Ferien in Europa so anstrengend sind», mit diesen Worten ging die Amerikanerin Lexi Jordan viral. Unter dem Hashtag #eurogirlsummer spricht sie darüber, dass ihr von Influencern diese atemberaubende Vorstellung der Amalfi Coast in Italien gegeben wurde, seit sie aber dort ist, weiss sie, dass das alles nur ein Schein ist.

Reisen in Europa ist «körperliche Arbeit»

Doch wieso genau? Weil ihr anscheinend nicht bewusst war, dass um nach Europa zu reisen, auch wirklich gereist werden muss. So beschreibt die junge Frau ihren Weg nach Italien: «Wir mussten nach Neapel fliegen, dort einen Zug nehmen, dann in der Hitze auf eine Fähre warten und dann unser Gepäck ohne Auto 160 Treppenstufen nach oben tragen, bis wir im Hotel waren.» Schrecklich, oder?

Video: watson/tiktok/millenniallex

Für Jordan scheint es das wirklich zu sein. So sei ihr nicht bewusst gewesen, wie viel «körperliche Arbeit» so eine Reise in Europa ist.

«Sag mir, dass du aus Amerika bist, ohne mir zu sagen, dass du aus Amerika bist»

Viel Verständnis bekommt die Amerikanerin für ihr Problem aber nicht. In den Kommentaren wird sie regelrecht zerrissen und es wird sich in den verschiedensten Sprachen über sie lustig gemacht. «Sag mir, dass du aus Amerika bist, ohne mir zu sagen, dass du aus Amerika bist», schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: «Oh nein, du Ärmste, es tut mir so leid, lass uns doch tauschen.»

Lexi Jordan ist jedoch längst nicht die Einzige, die von den Treppenstufen, den Fähren und den Zügen in Europa gestört zu sein scheint. So gibt es dutzende Videos – meist von Amerikanerinnen oder Amerikanern – die von ihrem «Kampf» in den Europa-Ferien berichten.

Video: watson/tiktok/your__favourite__page

Doch wieso sind die Bedingungen in Europa für viele Reisende aus Amerika so unangenehm? Zum einen wird Europa auf TikTok wirklich extrem romantisiert. Es wird mit leeren Stränden und stark bearbeiteten Ausblicken geworben, die nun einfach nicht der Realität entsprechen.

Zum anderen liegt es auch daran, dass Amerikanerinnen und Amerikaner sich einfach etwas anderes gewohnt sind. Die USA haben eine viel grössere Fläche als etwa Italien. Darum bewegt man sich dort ab dem 16. Lebensjahr vor allem mit dem Auto fort. Besonders in kleineren Städten sind darum die ÖV nicht so stark etabliert wie bei uns. Dass man aber auf einem neuen Kontinent, mit einigen «Umständen» rechnen muss, sollte auch den #EuroSummerGirls bewusst sein.