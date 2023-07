Video: watson/een

Wir haben mit KI einen Sommerhit geschrieben. Hier ist das grandiose Ergebnis

So ein Sommerhit im Stil von «Going To Ibiza» oder «Bailando» dürfte doch kein Problem sein für KI, oder? Oder?

Künstliche Intelligenz wird die Musikindustrie revolutionieren! Bald braucht es keine Sänger oder Sängerinnen mehr! Und Songwriter noch viel weniger! Du fütterst den GPT mit Prompts und der spuckt dir dann den perfekten Song aus. Tschüss, Paul McCartney – du darfst gehen!

Wirklich? Na ja, bei den meisten Musikgenres (zumindest bei jenen, die sich auf Live-Performance stützen) wird das Publikum wohl weiterhin noch Menschen performen sehen wollen. Aber bei Hitparaden-Pop von der Gattung Justin Bieber etwa oder EDM ... da werden sich in nächster Zukunft einige Musiklabels überlegen, ob sie das Songwriter-Team sparen.

Womit wir beim aktuellen Thema wären: der Sommerhit 2023. Beziehungsweise das Fehlen davon. Seit «Summer In the City» von The Lovin' Spoonful anno 1966 gab es gefühlt jedes Jahr einen Mega-Sommerhit. Mal ein richtig geiler Song, mal etwas billig; stets aber super catchy und allgegenwärtig. Doch WO BLEIBT DER DIESJÄHRIGE SOMMERHIT?

Kein Problem! Das erledigt KI für uns! Das geht zack zack!

Nun, «zack zack» sah bei uns wie folgt aus: Ausprobiert haben wir 9 verschiedene KI-Apps, die als «AI Music Generators» bezeichnet werden. Einige davon sind indes aber eher als Musikdatenbanken zu verstehen, die urheberrechtsbefreite Tracks anbieten – das musikalische Pendant zu Stockfotos quasi.

Die nächste Stufe sind KI-Tools, die auf einzelne, vorgefertigte Songelemente zurückgreifen – Beats, Basslinien, Percussion-Tracks etc. – und diese nach Bedarf zusammensetzen.

Und schliesslich gibt es noch KI-Musikgeneratoren, die tatsächlich mittels der eingegebenen Prompts von null an eigene Musikstücke kreieren. Wir haben bei Beatoven.ai Sommerhit-konforme Prompts eingegeben («danceable», «Latin», «uptempo» etc.). Herausgekommen ist das:

Oh je.

Genau. Es hört sich an, als hätten betrunkene Kleinkinder eben Papis Proberaum entdeckt.

Ähnlich unhörbar ist auch der von Boomy AI generierte Track (HIER reinhören).

Weshalb wir schlussendlich auf BeatBot.fm zurückgreifen. Wiederum geben wir Prompts ein: «summer hit», «female vocals», «Spanish lyrics», «catchy chorus», «in the style of Macarena», «in the style of Bailando», «in the style of Going To Ibiza» und so weiter. Beatbot baut aus den Soundfiles seiner Datenbank einen Backing Track und kreiert dazu einen Gesangstrack. Allerdings auf Englisch – das mit den «Spanish lyrics» hat er ignoriert.

Aber: Die Lyrics können editiert werden, weshalb wir unseren eigenen KI-Songtext einsetzen, den wir von ChatGPT haben schreiben lassen («Compose catchy pop summer hit in the style of Macarena or Bailando, verse lyrics in English, chorus in Spanish, roughly 8 syllables per line»):

In the sunshine, dancing so free

Under palm trees, we want to be

The ocean breeze calling us near

Feel the rhythm, let go of your fear

Bailando, la fiesta no se acaba

Juntos, la vida es más sabrosa

Bailando, la música nos llama

Unidos, la fiesta no tiene pausa Boah, da kommt doch gleich Ferienstimmung auf!

Beatbot würgt dann diese Lyrics über die KI-generierte Gesangslinie und – voilà – DER SOMMERHIT 2023:

Catchy, oder? Die Sommerparty ist gerettet!

Wie ihr seht, hat Emily noch mit der Online-Software Gen-2 von Runway den dazugehörigen KI-Videoclip geliefert! Das sind übrigens jeweils immer Madeleine und Oliver, die wir hier zu Gesicht bekommen – zumindest so, wie es die KI anhand der raufgeladenen Referenzfotos versteht.