Die Zahlen sprechen für einen Einstieg in den Markt: Nach Angaben von YouTube wurden 2024 allein über Smart-TVs rund 400 Millionen Stunden Video-Podcasts abgerufen. Laut den Marktforschern von Edison Research ist YouTube in den USA bereits der meistgenutzte Streamingdienst am Fernseher. Besonders bei jüngeren Nutzern erfreuen sich Video-Podcasts grosser Beliebtheit – 89 Prozent der wöchentlichen Podcasthörer dieser Altersgruppe konsumieren Ende 2024 Podcasts mit Videoinhalten.

Ein von «Business Insider» zitierter Talentagent, der anonym bleiben wollte, bestätigt das neue Interesse von Netflix an Podcast-Formaten: «Auf diese Weise erhalten sie eine erstaunliche Menge an Inhalten zu einem Bruchteil der Kosten, die für Budgets mit und ohne Drehbuch gezahlt werden.» Der Streamingdienst, der mittlerweile rund 300 Millionen Abonnenten zählt, könnte dabei verschiedene Strategien verfolgen: Entweder werden bekannte Podcaster für exklusive Inhalte unter Vertrag genommen oder bereits existierende Formate lizenziert.

Amerika wird zum «Shithole Country», wie diese Karikaturen zeigen

Das aktuelle US-Geschehen im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Und du brauchst dafür keinen X-Account!

Während seiner ersten Amtszeit verunglimpfte Donald Trump in einem rassistischen Anfall den Karibikstaat Haiti und Länder in Afrika als «Shithole Countries», was frei übersetzt so viel wie «Dreckslöcher» heisst.