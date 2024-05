Für uns steht der Gewinner fest: So schlimm waren die Auftritte am 1. Halbfinale

Am Dienstag ging es los mit dem ersten Halbfinale in Malmö. Wir begleiteten das Musikspektakel im Liveticker. Hier kannst du nachlesen, was du verpasst hast.

Silia Kapsis aus Zypern eröffnete das erste Halbfinale am 7. Mai mit «Liar». Sie ist auch am Samstag mit dabei.

Von den fünfzehn Ländern, die am Dienstag auf der Bühne ihr Bestes gaben, haben es bloss 10 ins Finale geschafft. Nicht gereicht hat es für Polen, Moldawien, Australien, Aserbaidschan und Island. Hier findest du die Highlights unseres gemeinsamen Abends.