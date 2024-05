Die Schweiz darf auf einen ESC-Sieg hoffen. Doch auf YouTube steht Nemo nicht an der Spitze. Bild: keystone

Trotz schlechterer Wettquote: Nemo überflügelt Baby Lasagna auf YouTube

Nemo lässt die Schweiz von einem Sieg am Eurovision Song Contest träumen. Der Song The Code begeistert, lange war er auch an der Spitze der Wettquote.

Doch dann kam der kroatische Beitrag von Baby Lasagna und stürzte Nemo vom Thron. Ein Blick auf die YouTube-Rangliste aller ESC-Beiträge dieses Jahr zeigt jedoch: Baby Lasagna liegt abgeschlagen auf dem 9. Platz.

Überflieger ist der niederländische Beitrag. Hier die Top Ten:

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (5,4 Mio. Aufrufe) Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (2,4 Mio. Aufrufe) Video: YouTube/Eurovision Song Contest

(rbu)