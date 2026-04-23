Im März geht der ESC in Wien über die Bühne. Bild: keystone

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ESC-Fans, aufgepasst! Letzte Tickets ab sofort erhältlich

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Am 11. Mai 2026 startet der diesjährige Eurovision Song Contest in Österreichs Hauptstadt Wien. Während der Grossteil der heissbegehrten Tickets in einer früheren Verkaufsphase bereits restlos verkauft wurde, schalten die Organisatoren nun ein zusätzliches Kontingent frei.

Ab sofort können auf der österreichischen Plattform Oeticket wieder Tickets für alle Tage bis auf den Finalabend gekauft werden. Die Tickets sollen die letzten noch verfügbaren sein, so heisst es von offizieller Stelle her. Es ist also die letzte Chance, die ESC-Show noch live mitzuverfolgen.

Je nach Veranstaltung sind Tickets ab 52.50 Euro bis hin zu 232.50 Euro für die Live-Aufzeichnung des ersten Halbfinals am 12. Mai erhältlich. Dabei können pro Person maximal vier Tickets gekauft werden. (jul)