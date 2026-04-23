sonnig17°
DE | FR
burger
Leben
ESC

ESC 2026 in Wien: Jetzt kann man wieder Tickets kaufen

Das Logo von &quot;Vienna 2026 United by Music&quot; bei der Videopremiere des Schweizer &quot;ESC&quot;-Songs von Veronica Fusaro fuer den 70. &quot;Eurovision Song Contest&quot;, am Mittwoch, 11. Ma ...
Im März geht der ESC in Wien über die Bühne. Bild: keystone
ESC

ESC-Fans, aufgepasst! Letzte Tickets ab sofort erhältlich

23.04.2026, 14:1323.04.2026, 14:13

Am 11. Mai 2026 startet der diesjährige Eurovision Song Contest in Österreichs Hauptstadt Wien. Während der Grossteil der heissbegehrten Tickets in einer früheren Verkaufsphase bereits restlos verkauft wurde, schalten die Organisatoren nun ein zusätzliches Kontingent frei.

Ab sofort können auf der österreichischen Plattform Oeticket wieder Tickets für alle Tage bis auf den Finalabend gekauft werden. Die Tickets sollen die letzten noch verfügbaren sein, so heisst es von offizieller Stelle her. Es ist also die letzte Chance, die ESC-Show noch live mitzuverfolgen.

Je nach Veranstaltung sind Tickets ab 52.50 Euro bis hin zu 232.50 Euro für die Live-Aufzeichnung des ersten Halbfinals am 12. Mai erhältlich. Dabei können pro Person maximal vier Tickets gekauft werden. (jul)

Mehr zum ESC:

ESC
Die Schweiz braucht ein Wiener Wunder – das sind die aktuellen ESC-Gewinnchancen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1 / 75
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.
quelle: hulton archive / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Veronika Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Seltener Wüstenfalke entkommt aus Gefangenschaft und gründet Familie
Ein seltener Falke ist der Gefangenschaft entkommen – und hat anschliessend in der Wüste Judäa zwischen Jerusalem und dem Toten Meer eine Familie gegründet.
Bei einer Greifvogel-Erhebung entdeckten Inspektoren den Wüstenfalken gemeinsam mit seiner Partnerin und Nachwuchs, wie die israelische Natur- und Parkbehörde mitteilte.
Zur Story