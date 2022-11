Alessandro Michele verlässt Gucci – aufgrund unterschiedlicher Visionen

Gucci trennt sich von Chefdesigner Alessandro Michele

Gucci trennt sich nach zwanzig Jahren von seinem Chefdesigner Alessandro Michele – aufgrund von unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen.

Das Luxus-Modehaus Gucci hat sich von Kreativdirektor Alessandro Michele getrennt. Das teilte der französische Modekonzern Kering, dem Gucci gehört, am Mittwochabend mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Der 49 Jahre alte Römer sprach in der Mitteilung von «unterschiedlichen Vorstellungen». Das Fachmagazin «Women's Wear Daily» hatte zuvor berichtet, dass Michele und Kering-Chef François-Henri Pinault unterschiedliche Auffassungen über die kreative Zukunft von Gucci hatten.

Auf Instagram postete der Designer ein Foto mit emotionaler Bildunterschrift.

«Heute endet für mich eine ganz besondere Reise. Über 20 Jahre lang ging sie – mit einer Firma, welcher ich unermüdlich all meine Liebe und kreative Leidenschaft gewidmet habe.»

2002 kam er zu Gucci, nachdem er für die Marke Fendi leitender Accessoire-Designer war. Vier Jahre später wurde er zum Creative Director für Lederwaren ernannt und 2011 zum Associate Artistic Director befördert. Seit 2015 war Michele Chefdesigner bei Gucci. Von da an verhalf er der Marke zu neuem Glanz: in seinen ungewöhnlichen Designs mischte er verschiedenste Stile, die so bis anhin noch nicht kombiniert wurden.



In den fast acht Jahren seitdem habe er einen zentralen Teil dazu beigetragen, die Marke weiterzuentwickeln «mit seiner wegweisenden Kreativität, während er dem renommierten Kodex des Hauses treu blieb», hiess es in der Mitteilung. Wer Michele nachfolgt, war zunächst noch offen. (anb/sda/dpa)