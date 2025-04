Film-News

Dieser Australier spielt den jungen Haymitch im «Hunger Games»-Prequel

Mehr «Leben»

Das Filmstudio Lionsgate hat die Hauptdarsteller des «The Hunger Games»-Prequels bekanntgegeben.

Der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada verkörpert den jungen Haymitch Abernathy, die Kanadierin Whitney Peak seine Freundin Lenore Dove Baird, wie das Studio auf «X» mitteilte. Der Film «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» soll demnach im November 2026 in die Kinos kommen.

Whitney Peak als Lenore Dove Baird. Bild: lionsgate

Zada war zuvor in der Serie «Invisible Boys» zu sehen und wird in den bevorstehenden Folgen von «We Were Liars» sowie «East of Eden» auftreten. Whitney Peak spielte in der Neuauflage von «Gossip Girl» und in «Hocus Pocus 2» mit.

«Die ‹Hunger Games›-Reihe ist seit langem ein Sprungbrett für bemerkenswerte junge Schauspieler, und Jo und Whitney führen dieses Erbe mit unglaublichem Herz, Tiefe und Feuer fort», sagte Erin Westerman, Co-Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group. «Nachdem wir Hunderte von talentierten Darstellern aus der ganzen Welt zum Vorsprechen eingeladen hatten, stachen diese beiden heraus – nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen der emotionalen Wahrheit, die sie in diese ikonischen Rollen einbringen.»

Woody Harrelson spielte Haymitch Abernathy in der Filmreihe «The Hunger Games». Bild: lionsgate

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch der «Tribute von Panem»-Autorin Suzanne Collins, das im März erschien und alleine in den USA in der ersten Woche 1,2 Millionen Kopien verkaufte. Es erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Panem-Filmen von Woody Harrelson gespielt wird. Dort tritt er als Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) auf. Bereits 2023 erschien mit «The Ballad of Songbirds and Snakes» ein Prequel zu dem erfolgreichen Franchise.

(sda/dpa)

Mehr zu Filme und Serien: