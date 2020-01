«Blade Runner»-Filmdesigner Syd Mead ist mit 86 Jahren gestorben. Er hat auch das Aussehen des Cybertrucks geprägt.

Syd Mead sagt dir nichts?

Aber vermutlich das hier:

Der US-Amerikaner Mead war nicht nur ein berühmter und erfolgreicher Filmdesigner, er hat auch das futuristische Design von Teslas Elektro-Pick-up massgeblich geprägt.

Tesla-Chef Elon Musk zollte dem Designer nach Bekanntwerden dessen Todes via Twitter Respekt.

Schon Ende November hatte Musk mit einem Tweet seine Wertschätzung für den Designer gewittert. Dieser hatte sich zuvor begeistert gezeigt vom Cybertruck-Design.

Mead starb bereits am Montag im Alter von 86 Jahren, wie sein Partner Roger Servick mehreren US-Medien sagte. Er hatte unter anderem dem Science-Fiction-Klassiker «Blade Runner» sein futuristisches Aussehen verliehen.

Der 1933 Geborene hatte seine Karriere als Designer für Auto- und Elektronikkonzerne wie Ford, Chrysler, Sony und Philips begonnen. Später wandte er sich dem Kino zu.

«I am done here. They’re coming to take me back.»

