Pippi Langstrumpf: So sieht die Schauspielerin Inger Nilsson heute aus

1969 flimmerte «Pippi Langstrumpf» zum ersten Mal über die Leinwände. Inger Nilsson war damals nicht einmal zehn Jahre alt. So hat sie sich verändert.

Ricarda Heil / t-online

Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt, und drei macht neune: Die Geschichten rund um das Mädchen mit den roten Zöpfen und den süssen Sommersprossen sind Kult. Auch 56 Jahre später verzaubert die Figur von Astrid Lindgren noch Generationen. Gerade über die Weihnachtstage werden die Filme von Fernsehsendern gerne wieder ins Programm genommen.

Für Kinder war sie immer das ideale Vorbild – ein grosses Herz, ein untrüglicher Gerechtigkeitssinn und ein starkes Selbstbewusstsein. Gespielt wurde die Rolle von Inger Nilsson. Für die Schauspielerin, die nur wenige Tage vor der Erstausstrahlung ihren zehnten Geburtstag feierte, war das Mädchen mit den Zöpfen nicht nur ein Segen.

Die Schwedin war gerade einmal neun Jahre alt, als sie erstmals in die Rolle der Pippi schlüpfte. Mit zehn wurde sie dann über Nacht berühmt. Der Hype um sie war riesengross, die Erfolge aus Kindheitstagen später unerreichbar. Die Astrid-Lindgren-Verfilmungen von damals schaute sie selbst deshalb lange Zeit gar nicht so gerne. Ganz anders das Fernseh- und Kinopublikum.

1969 kam «Pippi Langstrumpf» in die Kinos

Als starke Pippi, die gemeinsam mit ihrem Äffchen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt lebte, es mit der Wahrheit manchmal nicht ganz so genau nahm und mal eben ganz locker ihren Schimmel in die Höhe stemmen konnte, spielte sich das freche Mädchen mit den grossen Vorderzähnen in die Herzen von Millionen Menschen, ganz besonders in Deutschland.

Bild: EPA PRESSENSBILD

Mittlerweile ist die Schauspielerin 66 Jahre alt. Diese einzigartige Rolle von einst bereue sie nicht. Der frühe Ruhm hatte aber auch Schattenseiten. Fotografen und Fans belagerten in Teenagerzeiten das Familienhaus der Pippi-Darstellerin, weshalb sie sich manchmal wünschte, allein im Wald zu leben. Dennoch schlug sie nach der Schule den Weg einer Schauspielkarriere ein.

«Jeder Schauspieler hat etwas, mit dem er kämpfen muss»

Dieser Weg war alles andere als einfach: Die meisten sahen nur Pippi in ihr. «Man wird immer mit der Rolle verknüpft. Das ist nicht immer leicht», sagte sie mal in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Aber irgendwie ging es dann doch. «Jeder Schauspieler hat etwas, mit dem er kämpfen muss. Für mich war das, dass ich beweisen musste, dass ich eine gute Schauspielerin bin, die auch andere Rollen als die von Pippi spielen kann.» Arbeit fand sie an verschiedenen schwedischen Theatern. Auch ein weniger erfolgreicher Ausflug ins Popmusikgeschäft und der Gang ins schwedische Dschungelcamp gehören zu ihrer Vita.

So sieht Inger Nilsson heute aus. Bild: www.imago-images.de

Einen ganz anderen Job übte Inger Nilsson unter anderem aus, als sie vor rund 25 Jahren von Göteborg nach Stockholm zog – als Sekretärin in einer Arztpraxis. «Als ich nach Stockholm gezogen bin, war es damals so schwierig, als freie Schauspielerin eine Wohnung zu finden», erzählte sie. Die Bekanntheit aus Kindheitstagen nutzte bei der Wohnungssuche nichts. «Nein, das war tatsächlich kein Vorteil und das ist auch nichts, worüber ich rede. Das Einzige, was damals zählte, war eine feste Arbeit.»

«Der Kommissar und das Meer»

Von den deutschen Fernsehbildschirmen verschwand Inger Nilsson – von unzähligen Pippi-Wiederholungen einmal abgesehen – für Jahrzehnte. Doch gerade vor dem deutschen Publikum bewies sie später, dass sie auch das genaue Gegenteil von Pippi Langstrumpf spielen kann: ernste Rollen.

Fast 15 Jahre lang war Inger Nilsson in der ZDF-Krimireihe «Der Kommissar und das Meer» an der Seite von Walter Sittler und Andy Gätjen als Gerichtsmedizinerin zu sehen. Sechs Millionen Zuschauer schalteten durchschnittlich ein, wenn Inger Nilsson als Pathologin Ewa Svensson auf der schwedischen Insel Gotland ihrer Arbeit nachging. Ganz anders als zu Pippis wilden Tjollahi-tjollaho-tjolla-hopsasa-Zeiten hatte ihre Rolle unter anderem eine Eigenschaft: Ewa Svensson lachte so gut wie gar nicht. 2021 wurde die Serie eingestellt.

Inger Nilsson zeigt sich mit neuer Frisur

Nach dem Aus von «Der Kommissar und das Meer» ist die Schauspielerin in Deutschland weiter präsent. Immer mal wieder besucht sie diverse Veranstaltungen. Auch beim Leipziger Opernball war sie 2023 zu Gast. Dort überraschte Inger Nilsson mit einer neuen Frisur.

In den vergangenen Jahren trug sie ihre Haare stets blond, etwas länger und mit einem Pony. Bei der Veranstaltung in Leipzig zeigte sich die Schauspielerin auf einmal mit dunklen, kurzen Haaren, wie auch bei einem Event im vergangenen Jahr. Mittlerweile werden ihre Haare langsam wieder heller. Im März war Inger Nilsson bei einem Event in Stockholm zu sehen.

Anfang Mai feierte die Schauspielerin ihren 66. Geburtstag. Das Älterwerden hält die Schwedin für eine schöne Sache. «Ich liebe das Erwachsensein», sagte sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich will nicht in der Vergangenheit leben», so Inger Nilsson. «Ich möchte, dass das, was ich jetzt mache, fantastisch ist, aber auf eine andere Art und Weise.»

