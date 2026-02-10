trüb und nass
SRF«Kassensturz» testet die besten Abflussreiniger – die Ergebnisse

«Kassensturz» testet Abflussreiniger – und warnt vor falscher Anwendung

10.02.2026, 10:3810.02.2026, 10:38

Der «Kassensturz» hat sich dem Thema Abflussreiniger gewidmet. 10 handelsübliche Reiniger wurden im Labor anhand zweier Methoden auf ihre Wirksamkeit untersucht.

Dabei fällt auf: Keiner der getesteten Abflussreiniger fiel komplett durch. Am besten abgeschnitten hat das Migros-Produkt «Nature Clean» mit einer Note von 5,0. Auch das Produkt «Mellerud» aus dem Jumbo (Note 4,8) schnitt mit dem Prädikat «gut» ab.

Am «schlechtesten» schnitt das Produkt «Drano» von Coop ab (Note 4,0). Aber auch bei diesem Produkt vergibt der «Kassensturz» noch das Prädikat «genügend».

Das sind die besten Abflussreiniger

«Kassensturz» warnt auch vor Gefahren

Im Bericht werden allerdings auch die Gefahren von Abflussreinigern aufgezeigt. So sagt die Ökotoxikologin Cornelia Kienle im Beitrag: «Abflussreiniger gehören zu den problematischsten Produkten, die wir bei uns im Haushalt haben. Sie enthalten stark ätzende Stoffe.» Konkret warnt die Expertin vor der Vermischung von verschiedenen Reinigern:

«Wenn man einen Abfluss schon behandelt hat, zum Beispiel mit einem Badreiniger (Säure) oder anderen säurebasierten Reinigern, und dann noch einen Abflussreiniger (Lauge) dazugeben möchte, dann ist das wirklich sehr, sehr gefährlich. Es kann giftiges Chlorgas entstehen.»
Cornelia Kienle

Und da die Produkte grundsätzlich oft starke Laugen mit hohen pH-Werten enthielten, sollte man diese nur mit Schutzbrille und Handschuhen benutzen.

Und es gebe auch umweltfreundlichere Alternativen als Abflussreiniger. So könne auch ein einfaches Handspülmittel wirksam sein, zudem empfiehlt die Expertin bewährte Hausmittel sowie «mechanische Methoden wie Natron mit Essig.»

So wurde getestet
Die Abflussreiniger wurden in einem Labor in Deutschland getestet. Dabei wurden Testschmutz, bestehend aus Fetten, Rüstabfällen, Haaren, Kaffeesatz und Testblätter, in einen Siphon gedrückt, um eine Verstopfung zu simulieren. Nachdem der Reininger zugefügt wurde, wurde der Zerfall des Schmutzes sowie Rückstände im Rohr beurteilt. Hinzu kan ein zweiter Test: Dabei wurden gepresste Schmutzformlinge in 200 Gramm des Abflussreinigers gebadet, um den Zerfall zu bewerten.

(ome)

