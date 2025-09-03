sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Film

Von Brad Pitt produzierter Gaza-Film erregt Aufmerksamkeit

Von Brad Pitt produzierter Gaza-Film erregt Aufmerksamkeit

03.09.2025, 14:4703.09.2025, 14:47
Mehr «Leben»

Ein von Brad Pitt und Joaquin Phoenix mitproduziertes Dokudrama über ein getötetes palästinensisches Mädchen im Gazastreifen hat beim Filmfest Venedig Aufsehen erregt.

FILE - Brad Pitt poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;F1 The Movie&#039; on Monday, June 23, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, file) Brad Pitt
Der Film «The Voice of Hind Rajab» sollte am Mittwoch in Venedig seine Premiere feiern.Bild: keystone

Der Film «The Voice of Hind Rajab» der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania ist Teil des Wettbewerbs und sollte am Mittwoch Premiere feiern.

Das Dokudrama erzählt die letzten Momente im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen. Sie starb im Januar 2024 beim Fluchtversuch ihrer Familie aus der Stadt Gaza. Der Film sowie mehrere unabhängige Untersuchungen legen nahe, dass sie und Teile ihrer Familie von israelischen Streitkräften getötet wurden.

Das israelische Militär bestreitet, den Angriff durchgeführt zu haben und teilte mit, es hätten sich zu der Zeit keine Truppen vor Ort befunden.

Film benutzt echte Telefon- und Video-Mitschnitte

Zentrales Element des Films ist ein nach Angaben der tunesischen Regisseurin echter Telefonmitschnitt. Während das Mädchen im bereits beschossenen Wagen zwischen getöteten Familienmitgliedern festsass, telefonierte es rund drei Stunden lang mit Freiwilligen des Palästinensischen Roten Halbmonds und flehte um Hilfe.

This image released by Mime Films/Tanit Films shows Nesbat Sarha, from left, Motaz Malhees, Saja Kilani and Clara Khoury in a scene from&quot; The Voice of Hind Rajab.&quot; (Mime Films/Tanit Films vi ...
Hind Rajab ist im Alter von fünf Jahren gestorben, zusammen mit ihrer Familie.Bild: keystone

Die Retter, die sich nach stundenlanger Koordination auf den Weg machten, wurden demnach auf ihrem Weg zu Hind Rajab selbst getötet. Anschliessend brach die Verbindung zu Hind ab, die 12 Tage später gemeinsam mit ihrer Familie und den Sanitätern tot geborgen wurde.

Premiere von jüdischem Filmemacher Schnabel ohne Gal Gadot?

Der Gaza-Krieg beeinflusste am Mittwoch das weitere Festival-Geschehen. Nach «The Voice of Hind Rajab» war die Premiere von «In The Hand of Dante» geplant – ein historischer Krimi unter der Regie des jüdischen US-Regisseurs Julian Schnabel. Zwei der Darsteller, die Israelin Gal Gadot und der Brite Gerard Butler, waren vor Start des Festivals von propalästinensischen Aktivisten angefeindet worden, die ihre Ausladung forderten.

Gal Gadot speaks at a ceremony honoring her with a star on the Hollywood Walk of Fame on Tuesday, March 18, 2025, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Gal Gadot
Gal Gadot hatte im März einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood erhalten. Bild: keystone

Gadot, die in Israel Wehrdienst leistete, hatte sich nach dem Terrorangriff der Hamas solidarisch mit den israelischen Opfern erklärt und sich für die Freilassung der israelischen Geiseln ausgesprochen. Auch Butler hatte sich in der Vergangenheit öffentlich zu Israel bekannt. Sie wurden nicht in Venedig erwartet. Ihr Management äusserte sich auf Nachfrage nicht.

Filmemacherin nutzt Pressekonferenz für politischen Appell

Auslöser des Gaza-Krieges war der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1'200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren, darunter auch Kinder. Israel spricht von Selbstverteidigung nach dem Terrorangriff und hat zugesagt, den Schaden für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich halten zu wollen. Die hohe Zahl ziviler Opfer im Gaza-Krieg wird aber international kritisiert.

This image released by Mime Films/Tanit Films shows Motaz Malhees in a scene from&quot; The Voice of Hind Rajab.&quot; (Mime Films/Tanit Films via AP) Film - The Voice of Hind Rajab
Hind Rajab war nur fünfjährig, als sie getötet wurde.Bild: keystone

Das Filmteam drückte in Venedig seine Trauer über das Schicksal von Hind Rajab aus und nutzte die Pressekonferenz gleichzeitig für einen politischen Appell. «Genug von diesem Völkermord», sagte Kaouther Ben Hania. Auch mehrere Schauspieler warfen Israel vor, im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen einen Genozid zu begehen.

Den Genozid-Vorwurf weisen Israel und auch die deutsche Regierung zurück. Der Begriff Völkermord bezeichnet laut UN-Konvention die Absicht, eine Bevölkerungsgruppe zu vernichten. Israel strebt nach eigenem Bekunden die Zerschlagung der islamistischen Terrororganisation Hamas an, nicht jedoch die Zerstörung des palästinensischen Volkes. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Massiver Erdrutsch begräbt im Sudan ganzes Dorf – nur eine Person soll überlebt haben
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Fayulu wechselt nach Armenien +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Extrembergsteiger Reinhold Messner hat erneut geheiratet
2021 schwor Reinhold Messner zum dritten Mal einer Frau die ewige Liebe. Jetzt, vier Jahre später, erneuerte der Extrem-Bergsteiger sein Eheversprechen.
«Sie hat mich aus der Einsamkeit befreit», erzählte Reinhold Messner im vergangenen Jahr der «Bild»-Zeitung. In der 35 Jahre jüngeren Diane Schumacher scheint der 80-jährige Sportler sein Liebesglück gefunden zu haben.
Zur Story