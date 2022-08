«Saw 10» erscheint zu Halloween – erst 2023, dafür aber mit Jigsaw!

Die Horrorfilm-Reihe «Saw» kehrt mit einem neuen Film zurück. Und wohl auch mit einem altbekannten Gesicht.

Okay, Halloween 2022 liegt noch vor uns und das nächste Jahr scheint noch weit, weit weg. Weil wir es euch aber trotzdem bereits verraten möchten: SAW KOMMT ZURÜCK! Und zwar kurz vor Halloween 2023 – mit einem zehnten Teil. Und einem Überraschungsgast.

Kurz als Erinnerung: Im letzten Teil «Saw 9: Spiral» spielte Chris Rock einen Polizisten und brachte etwas Humor in den Film. Im neuen gehe man allerdings wieder zurück zum Original – UND: Der Jigsaw-Killer John Kramer könnte wieder zum Leben erweckt werden.

«Ich kann euch versprechen, dass das alle John Kramer-Fans richtig glücklich machen wird.» Drehbuchautor Josh Stolberg

Fans der ersten Teile dürfen sich freuen

Der Drehbuchautor Josh Stolberg hatte bereits angedeutet, dass der «Saw»-Charakter John Kramer, der auch als Jigsaw aus den ersten Filmen bekannt ist, zurückkehren könnte.

In einem Twitter-Post schrieb Stolberg: «Ich könnte euch jetzt sagen, dass es Blut zu sehen geben wird – aber das wisst ihr ja bereits. Ich kann euch jedoch versprechen, dass das alle John Kramer-Fans richtig glücklich machen wird».

Eigentlich ist John Kramer in «Saw III» gestorben. Vor seinem Tod lockte er die auserwählten Opfer in eine Falle und spielte dort Folterspiele mit ihnen, indem er ihnen ihre Freiheit versprach, wenn sie sich im Gegenzug Schmerzen zufügten oder andere unmenschlich widerliche Aufträge erfüllten.

Die Annahme, dass Kramer im Film vorkommt, wird ausserdem dadurch gestützt, dass es sich beim zehnten Teil um ein Prequel handelt. Trotzdem wird der Film wohl anders werden als die ersten Teile. Dies geht aus Medienberichten hervor, die davon berichten, dass die «Spiele» aus dem Blickwinkel des Killers anstatt der Opfer gezeigt werden.

Den Berichten zufolge ist es gut möglich, dass auch Tobin Bell, der jeweils in die Rolle des Jigsaw-Mörders schlüpfe, wieder mit von der Partie ist. Sein Gesicht kennt ihr bestimmt noch:

Bild: Shutterstock

Filmstart kurz vor Halloween 2023

Die Regie für das Prequel wird Filmemacher Kevin Greutert übernehmen. Er hat sein Können bereits beim sechsten und siebten Teil unter Beweis gestellt. Der «Saw»-Erfinder James Wan ist zurzeit nämlich anderweitig beschäftigt: mit den Dreharbeiten für «Aquaman and the «Lost Kingdom».

Der Film wird am 27. Oktober 2023 in die US-Kinos kommen – also kurz bevor Halloween (31. Oktober 2023) vor der Tür steht. Über den genauen Schweizer Filmstart ist noch nichts bekannt.

(anb)