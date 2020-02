Leben

Film

Diese 17 Oscar-Kandidaten kannst du bereits streamen – wir sagen dir wo



Am 9. Februar werden in Los Angeles zum 92. Mal die Oscars vergeben. Und obwohl Filme wie «Joker» oder «Little Women» noch immer im Kino laufen, gibt es auch bereits einige Kandidaten online. Wir haben für euch alle Oscar-Anwärter rausgesucht, die du aktuell in der Schweiz über offizielle Anbieter streamen kannst.

PS: Wir werden natürlich in der Nacht auf Montag mit einem unterhaltsamen Live-Ticker vom Event berichten.

«Once Upon a Time ... in Hollywood»

Flatrate

Nicht verfügbar

Vide on Demand

Verfügbar ab 6.50 Franken als Leihtitel oder ab 20 Franken als Kauf bei

Hollystar

Swisscom TV

Google Play/YouTube

Microsoft Store

ex Libris

iTunes

Rakuten TV

Sky Store

«The Irishman»

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

«Marriage Story»

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

«Die zwei Päpste»

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

«Leid und Herrlichkeit»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 15 Franken als Kauf bei

Swisscom TV

Google Play/YouTube

Rakuten TV

ex Libris

Hollystar

iTunes

«Rocketman»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 20 Franken als Kauf bei

Swisscom TV

Google Play/YouTube

Microsoft Store

Rakuten TV

ex Libris

Hollystar

iTunes

Sky Store

«Breakthrough – Zurück ins Leben»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 20 Franken als Kauf bei

ex Libris

Hollystar

iTunes

Rakuten TV

«Ad Astra»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 20 Franken als Kauf bei

Microsoft Store

ex Libris

Hollystar

iTunes

Rakuten TV

Sky Store

«Maleficent 2: Mächte der Finsternis»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 17 Franken als Kauf bei

iTunes

Microsoft Store

Google Play/YouTube (nur kaufen)

Rakuten TV (nur kaufen)

Swisscom TV (nur kaufen)

Sky Store (nur kaufen)

«A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 17 Franken als Kauf bei

Swisscom TV

iTunes

Google Play/YouTube

Microsoft Store

Raktuen TV

ex Libris

Hollystar

Sky Store

«Drachenzähmen leicht gemacht 3»

Flatrate

Sky Show

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 8.40 Franken als Kauf bei

Microsoft Store

iTunes

ex Libris (nur kaufen)

Hollystar (nur kaufen)

Google Play/YouTube (nur kaufen)

Microsoft Store (nur kaufen)

Sky Store (nur kaufen)

Swisscom TV (nur kaufen)

Rakuten TV (nur kaufen)

«Klaus»

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

«Mister Link - Ein Fellig Verrücktes Abenteuer»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 16.90 Franken als Kauf bei

ex Libris

Hollystar

iTunes

Sky Store

Swisscom TV (nur leihen)

«Avengers: Endgame»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

«Avengers: Endgame» ist aktuell ausschliesslich zum Kauf (ab 20 Franken) verfügbar und kann nicht ausgeliehen werden. Folgende Anbieter führen den Titel:

iTunes

Google Play/YouTube

Microsoft Store

Rakuten TV

Swisscom TV

Sky Store

«Der König der Löwen»

Flatrate

Nicht verfügbar

Video on Demand

Verfügbar ab 6 Franken als Leihtitel oder ab 20 Franken als Kauf bei

Swisscom TV

Google Play/YouTube

iTunes (nur kaufen)

Microsoft Store (nur kaufen)

Raktuen TV (nur kaufen)

Sky Store (nur kaufen)

«American Factory» (Doku)

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

«Am Rande der Demokratie» (Doku)

Flatrate

Netflix

Video on Demand

Da es sich um eine Eigenproduktion von Netflix handelt, ist der Titel nirgends sonst verfügbar.

(pls)

