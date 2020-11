Leben

Film

11 Sci-Fi-Filme, die du (vermutlich) nicht auf deinem Radar hast



Wetten, du kennst nicht jeden dieser 11 Science-Fiction-Filme?

«Alien», «Blade Runner», «Interstellar». Wir alle kennen die bekannten Science-Fiction-Produktionen. Doch Abseits der Klassiker und grossen Hollywood-Budgets ist in den letzten Jahren eine Fülle an sehenswerten Sci-Fi-Filmen entstanden. Dabei zeigt sich, wie vielseitig das Genre ist und wie es uns Perspektiven aufzeigen kann, über die wir zuvor wohl noch nie nachgedacht haben.

Leider sind diese Filme aber nicht immer einfach zu beziehen: Wen man nicht unter Piratenflagge segelt, findet man viele der Science-Fiction-Titel hierzulande nicht einmal auf DVD oder Blu-Ray. Wir haben aber trotzdem elf Filme gefunden, die (wenn auch oft nur bei jeweils einem Anbieter) online erhältlich sind.

Vorher aber noch schnell abonnieren: Filme und Serien Abonnieren Abonnieren © AP/PBS

«Advantageous»

Bild: Netflix

In Zeiten von wirtschaftlicher Not in der nahen Zukunft hat Gwen nur drei Prioritäten: ihre Tochter Jules, ihre Karriere und genug Wasser, um zu überleben. Täglich wird sie davon angetrieben, ihrer Tochter eine glückliche Zukunft zu ermöglichen. Dafür unterzieht sich Gwen sogar einer hochexperimentellen Operation, denn ihr Arbeitgeber setzt grossen Wert auf ein jugendliches Aussehen.

Verfügbarkeit

Flat: Netflix

Netflix Leihen: Google Play, Apple TV

Google Play, Apple TV Kaufen: Google Play, Apple TV

«Predestination»

Bild: Stage 6 Films

Ein Barkeeper, der früher als Zeitreiseagent tätig war, lässt sich von einem Gast namens John zu einer Wette überreden: Er wettet, dass er die ungewöhnlichste Geschichte auf Lager hat, die ihm je zu Ohren gekommen ist. Der Wetteinsatz: eine Flasche Whiskey. Bereits nach dem ersten Satz weiss der Barkeeper, dass er verloren hat: «Als ich ein kleines Mädchen war ...» Was nun folgt, ist die Geschichte der hochbegabten Jane und wie diese nach einer Geschlechtsumwandlung zum verbitterten John wurde. Der Barkeeper bietet John daraufhin an, den Menschen zu töten, der dessen Leben ruiniert hat.

Verfügbarkeit

Leihen: Blue TV, Google Play, Rakuten TV, Apple TV

Blue TV, Google Play, Rakuten TV, Apple TV Kaufen: Blue TV, Google Play, Apple TV

«Prospect»

Bild: Capelight Pictures

Cee und ihr Vater ersteigern einen Vertrag. Dieser sichert ihnen den Besitz eines Mondes zu, in dessen giftigem Wald sich eine Mine mit einer wertvollen Ressource befindet. Obwohl die beiden gut ausgerüstet in den Wald fahren, wird die Expedition bald zum Überlebenskampf. Im Wald gibt es nämlich bereits Bewohner und diese sind über die Neuankömmlinge ganz und gar nicht erfreut. Bald haben die beiden nur noch ein Ziel: Lebend aus dem Wald rauszukommen.

Verfügbarkeit

Prime Video

«The Vast of Night»

Bild: prime video

USA, New Mexico in den 1950er-Jahren: Die junge Telefonistin Fay und der Radio-DJ Everett machen eines Abends eine rätselhafte Entdeckung: Sie stossen auf eine Frequenz unbekannten Ursprungs. Handelt es sich nur um eine technische Störung oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Die beiden gehen dem Signal nach. Dabei ahnen sie nicht, dass dieses ihre kleine Heimatstadt und damit auch ihre Zukunft auf unvorhergesehene Weise verändern könnte.

Verfügbarkeit

Prime Video

«Der Unsichtbare»

Bild: Universal

Cecilia ist mit dem brillanten aber gewalttätigen Wissenschaftler Adrian verheiratet. Als sie ihn schliesslich verlässt, nimmt er sich das Leben und hinterlässt ihr sein immenses Vermögen. Für Cecilia scheint sich nun alles zum Guten zu wenden. Doch dann häufen sich unheimliche Ereignisse in ihrem Umfeld. Es ist, als würde eine unsichtbare Macht Cecilia auf Schritt und Tritt folgen. Darüber reden kann sie aber mit niemandem, denn wer würde sie nicht für verrückt halten?

Verfügbarkeit

Leihen: Microsoft, Apple TV, Sky Store

Microsoft, Apple TV, Sky Store Kaufen: Microsoft, Apple TV, Sky Store, Rakuten TV, Google Play, HollyStar, Blue TV

«Upstream Color»

Bild: erbp

Ein Mann züchtet Maden und zwingt eine junge Frau diese zu schlucken. Kris, so ihr Name, verfällt daraufhin in einen willenlosen, drogenbenebelten Zustand. Ein anderer Mann tritt auf den Plan: Er nimmt merkwürdige operative Transfers zwischen Kris und einem Schwein vor. Durch Zufall trifft Kris auf Jeff, dem genau das Gleiche widerfahren ist. Die beiden versuchen, einander bei der Überwindung des Erlebten zu helfen. Als sie sich auf die Suche nach dem Urheber ihres Unglücks machen, finden sie Unglaubliches heraus.

Verfügbarkeit

Leihen: Apple TV

Apple TV Kaufen: Apple TV

«Coherence»

Bildstörung

Eines Abends sitzen acht Freunde beim Nachtessen und reden über einen Kometen, der kürzlich an der Erde vorbeiflog. Plötzlich fällt beinahe im ganzen Quartier der Strom aus. Nur ein einziges Haus ist hell erleuchtet. Als die Freunde sich dem Anwesen nähern, ereignen sich unerklärliche Vorkommnisse. Dort angekommen, finden sie eine mysteriöse Metallbox vor. Gleichzeitig scheint ihre Wahrnehmung und ihr Bewusstsein gestört zu werden und ihre Realität immer mehr aus den Fugen zu geraten.

Verfügbarkeit

Leihen: Apple TV

Apple TV Kaufen: Apple TV

«Timecrimes»

Bild: Karbo Vantas Entertainment

Hector sitzt im Garten seines neuen Domizils und beobachtet durch Zufall eine Frau, die sich im Wald auszieht. Als sie unerwartet verschwindet, sucht er sie und findet sie bewusstlos und nackt auf dem Boden liegend. Plötzlich attackiert ihn eine vermummte Person und verletzt ihn. Auf der Flucht trifft Hector auf einen potenziellen Helfer. Doch dieser fordert einen Preis, der Hector nicht nur selbst zum Verfolger macht, sondern auch weitere Probleme entstehen lässt.

Verfügbarkeit

Flat: Prime Video

Prime Video Leihen: Apple TV

Apple TV Kaufen: Apple TV

«Mr. Nobody»

Bild: Pan Européenne

Das Jahr 2092: Die Medizin hat Menschen praktisch unsterblich werden lassen. Der 118-jährige Nemo Nobody ist der letzte Mensch, der noch sterben wird, da er sich gegen das ewige Leben entschieden hat. Das mediale Interesse ist entsprechend gross. Ein junger Journalist fordert Nemo auf, ihm seine Lebensgeschichte zu schildern und zu verdeutlichen, was es heisst, sterblich zu sein. Nemo erzählt aber nicht nur von seiner tatsächlichen Vergangenheit, sondern spinnt ein kompliziertes Gebilde darüber, was hätte sein können, wenn er gewisse Entscheidungen anders getroffen hätte.

Verfügbarkeit

Flat: Prime Video

Prime Video Leihen: Apple TV

Apple TV Kaufen: Apple TV, Google Play

«The Endless»

Bild: Snowfort Pictures

Die Brüder Justin und Aaron sind vor mittlerweile zehn Jahren einem religiösen Kult entkommen, in dem sie aufgewachsen sind. Eines Tages erhalten sie Post, durch die ihre Vergangenheit sie schlagartig wieder einholt. Die beiden machen sich auf, um ihre alte Heimat im südkalifornischen Hinterland zu besuchen. Dort angekommen, stellen sie fest, dass die Zeit scheinbar spurlos an dem Ort vorbeigegangen ist. Niemand ist gealtert und die Natur macht auf merkwürdige Weise auf sich aufmerksam.

Verfügbarkeit

Flat: Prime Video

Prime Video Leihen: Blue TV, Google Play, Microsoft, Rakuten TV

Blue TV, Google Play, Microsoft, Rakuten TV Kaufen: Blue TV, Google Play, Microsoft, Rakuten TV

«Archive»

Bild: Independent

Auf einer abgelegenen Forschungsstation arbeitet der junge Cyber-Ingenieur George im Jahr 2038 an einem streng geheimen Projekt: ein Android mit menschlichem Bewusstsein. Sein neustes Modell steht kurz vor der Vollendung. Doch seine Vorgesetzten verlieren zunehmend das Vertrauen in George und drohen, das Projekt zu beenden. Etwas, das George unbedingt verhindern will, denn er hat noch ein weiteres Ziel, das um jeden Preis verborgen bleiben muss.

Verfügbarkeit

Leihen: Microsoft, Rakuten TV

Microsoft, Rakuten TV Kaufen: Rakuten TV

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Umsteigen in der «Metro der Lüfte» Schlechte Nachbarschaft? Zieh um und nimm dein Haus mit! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter