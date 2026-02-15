Cynthia Erivo (links) und Ariana Grande in einer Szene aus dem Film «Wicked». Bild: keystone

«Leute haben es nicht verstanden»: Cynthia Erivos tiefe Verbindung zu Ariana Grande

Händchenhaltend auf dem roten Teppich, Wange an Wange vor den Kameras. Bei den Presseterminen zu den «Wicked»-Filmen wirkten Cynthia Erivo und Ariana Grande unzertrennlich. Die sichtbare Nähe heizte schnell Spekulationen bei Social Media an.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Während der Pressetour 2024 ging ein Moment viral, in dem Ariana Grande sich an Cynthia Erivos Finger festhielt. Rückblickend erklärte sie, sie habe in der Situation nicht gewusst, was gerade passiere, und habe einfach unterstützend sein wollen. Es habe sich für sie liebevoll und schön angefühlt.

Wie eng die beiden sind, zeigte sich auch bei einem Vorfall im November 2025 in Singapur. Bei der Asien-Pazifik-Premiere von «Wicked: For Good» stürmte ein Fan auf Ariana Grande zu. Cynthia Erivo reagierte sofort und stellte sich schützend vor ihre Kollegin.

Doch steckt dahinter womöglich nicht nur Freundschaft? Hierzu schafft Cynthia Erivo jetzt Klarheit und übt im selben Atemzug Gesellschaftskritik.

Die britische Schauspielerin und Darstellerin Cynthia Erivo (links) und die US-amerikanische Schauspielerin und Darstellerin Ariana Grande bei der Europapremiere von «Wicked: For Good» in London. Bild: keystone

Cynthia Erivo: tiefe Verbindung zu Ariana Grande

In einem Interview mit Stylist sprach die Londoner Schauspielerin über die Gerüchte: Sie sagte: «Ich glaube, am Anfang haben die Leute nicht verstanden, wie es möglich ist, dass zwei Frauen befreundet – eng befreundet – sind und keine Liebesbeziehung führen.»

Weiter erklärte sie: «Ich habe darüber eigentlich nie wirklich gesprochen, aber es gab diese merkwürdige Faszination rund um uns beide, wobei manche dachten, wir würden das für die Kameras inszenieren, oder dass wir ein Paar seien.»

Cynthia Erivo sieht den Grund dafür in einem gesellschaftlichen blinden Fleck. «Ich glaube, das liegt daran, dass es so wenig Gespräche über platonische weibliche Freundschaften gibt, die tief und echt sind – obwohl es sie überall gibt.» Das Publikum sei es nicht gewohnt, das vor der Kamera zu sehen.

«Uns wird nicht beigebracht, dass solche Beziehungen gut für uns sind», bemängelt die «Wicked»-Schauspielerin abschliessend.



Ariana Grande sucht Körperkontakt

Ariana Grande hatte schon vor einer Weile zu verstehen gegeben, warum sie während der Pressetour intensiv die Nähe ihres Co-Stars suchte. Im Podcast «Good Hang with Amy Poehler» verriet sie: «Ich leite viel Energie über meine Hände weiter. Deshalb halte ich immer irgendeine Hand.»

Sie halte sich oft an der Person fest, die neben ihr stehe, um deren Unterstützung und Energie zu spüren. Nach eigenen Angaben war ihr gar nicht bewusst, dass das als auffällige Eigenheit wahrgenommen wird.