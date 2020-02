Leben

Film

«Ozark» und 8 weitere Serien, die im März mit neuen Folgen locken



«Ozark», «Westworld» und 7 weitere Serien, die im März mit neuen Folgen locken

Eigentlich habt ihr bestimmt noch mit den Serien aus dem Februar zu tun, denn Hits wie «Altered Carbon» oder «Better Call Saul» sind erst gerade angelaufen. Doch die Streaming-Welt steht nicht still, und so gibt es hier nun schon die Serientipps für den März.

Neue Serien

«Blutiger Trip»

Bild: Netflix

Eine Horror-Anthologieserie aus Norwegen. Jede Folge erzählt eine makabere Geschichte, in der dem Untergang geweihte in einem gespenstischen Gefährt auf eine grausame und unbekannte Zukunft zusteuern.

«Blutiger Trip» startet am 13. März auf Netflix.

«The Valhalla Murders»

Bild: Netflix

Der Polizist Arnar wird zurück in seine Heimat Island versetzt und auch gleich mit einer Mordserie konfrontiert. Zusammen mit der erfahrenen Ermittlerin Kata suchen sie Hinweise auf den Täter. Schliesslich führen die Spuren zum verlassenen Jugendheim Valhalla, in dem sich 35 Jahre zuvor ein schreckliches Verbrechen ereignet hat.

«The Valhalla Murders» startet am 13. März auf Netflix.

«The Plot against America»

Bild: HBO

Eine Miniserie für alle Fans von Gedankenspielen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman und erzählt eine alternative Version der US-Geschichte. Darin wird der Populist Charles Lindenbergh, der 1927 mit der Spirit of St.Louis nonstop von New York nach Paris flog, Präsident der USA. Fortan treibt er das Land nach und nach zum Faschismus.

«The Plot against America» startet am 17. März auf Sky Show.

«The Outsider»

Bild: HBO

Eine ambitionierte Serien-Adaption von Stephen Kings gleichnamigen Roman. Die Story dreht sich um einen Kriminalfall, bei dem irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Bald sehen sich die Beteiligten mit übernatürlichen Vorkommnissen konfrontiert.

«The Outsider» startet am 20. März auf Sky Show.

«Der Brief für den König»

Bild: Netflix

Der 16-jährige Schildknappe Tiuri soll endlich zum Ritter geschlagen werden. Doch in der Nacht vor dem Ereignis kommt er durch unglückliche Verwicklungen in den Besitz eines geheimnisvollen Briefes. Nun liegt es an ihm, den Brief dem König des benachbarten Reiches zu übergeben, um einen Krieg zu verhindern.

«Der Brief für den König» startet am 20. März auf Netflix.

Neue Staffeln

Hinweis: Um Neueinsteiger nicht zu spoilern, wird jeweils die Inhaltsangabe der ersten Staffel verwendet. Dafür gibt es dann den Trailer der aktuellen Staffel.

«Elite»: Staffel 3

Bild: Netflix

Eine spanische Krimiserie um drei Teenager der Arbeiterklasse, die dank Stipendien eine private Eliteschule besuchen können. Die Spannungen zwischen ihnen und den reichen Schülern eskaliert in einem Mord.

Die 3. Staffel «Elite» startet am 13. März auf Netflix.

Teaser Staffel 3: Video: YouTube/Movie Trailers Source

«Kingdom»: Staffel 2

Bild: Netflix

Im feudalen Korea der Joseon-Dynastie: Das Land befindet sich in Aufruhr, doch der schwer kranke König wurde schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Als der Kronprinz Chang dem Verbleib des Königs auf den Grund gehen will, stösst er auf eine merkwürdige Seuche, welche die Toten nachts als blutrünstige Kreaturen wiederauferstehen lässt.

Die 2. Staffel «Kingdom» startet am 13. März auf Netflix.

Trailer Staffel 2: Video: YouTube/The Swoon

«Ozark»: Staffel 3

Bild: Netflix

Die Familie Byrde ist nach aussen hin eine ganz normale Familie. Doch Vater Marty hat als Finanzberater eine nicht ganz so normale Aufgabe: Er wäscht für eines der grössten mexikanischen Drogenkartelle Geld. Als eines Tages etwas schief läuft, reisst Marty seine Familie aus ihrem bisherigen Leben, um im Ozark-Plateau im südlichen Missouri unterzutauchen.

Die 3. Staffel «Ozark» startet am 27. März auf Netflix.

Trailer Staffel 3: Video: YouTube/Vodha Channel

«Westworld»: Staffel 3

Bild: HBO

Im futuristischen Vergnügungspark Westworld gibt es alles, was das Herz begehrt. Das Wild-West-Feeling wird durch Pferde, Cowboys und Pistolen real, und dank künstlicher Intelligenz wird der Park zum Leben erweckt. Doch aufgrund einer Fehlfunktion beginnen die Roboter eines Tages die Gäste zu attackieren.

Die 3. Staffel «Westworld» startet am 30. März auf Sky Show.

Trailer Staffel 3: Video: YouTube/ONE Media

Abonniere unseren Newsletter