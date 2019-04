Leben

«Harry Potter»-Fans! Jetzt könnte ihr in Hagrids Haus Ferien machen



Bild: AP/Universal Orlando

Wer auf «Harry Potter» UND auf Luxus steht, sollte unbedingt hier Ferien machen

Unsere magischsten Träume können nun wahr werden. Denn: In Nordengland (genauer gesagt in North Yorkshire) hat nun eine Unterkunft eröffnet, die aussieht wie die Luxusversion von Hagrids Hütte.

Zu sehen: Stufen aus Holz, das spitze Dach und sogar der Schornstein. Dazu baumelnde Körbe, Laternen und Seile. Die Inhaberin Carol Cavendish hat den Inneneinrichtungsstil des beliebten Charakters aus «Harry Potter» genau getroffen und es geschafft, ihn auf eine ganz neue Ebene zu heben.

Alles sieht genau so aus, wie wir es aus den «Harry-Potter»-Filmen kennen. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass alles ein bisschen luxuriöser und auch heller ist als beim «Potter»-Original.

Aus dem berühmten Sessel wurden zwei Couchs: bild: carol cavendish/ zvg

Statt Bescheidenheit à la Hagrid herrscht hier eher so Protz à la Malfoy: bild: carol cavendish/ zvg

In «Harry Potter» liegt die kleine Holzhütte fernab des Trubels in Hogwarts am Rande des verbotenen Waldes. Auch diesem Detail ist man hier treu geblieben. Denn: Die Besitzer haben auf einem Stück Land in der englischen Prärie ein Paradies für Fantasy-Fans geschaffen. Auf dem Anwesen gibt es beispielsweise auch ein Hobbit-Hole wie in «Herr der Ringe».

Ob auch hier Albus Dumbledore mitgeholfen hat? bild: carol cavendish/ zvg

«Bücher waren immer ein wichtiger Teil meines Lebens, auch nach der Diagnose Legasthenie, die für mich bedeutete, dass ich mir das Lesen beibringen musste. Sie (die Bücher) haben mir auch durch herausfordernde Zeiten geholfen, in denen ich mich wegen des reinen Eskapismus' an die Bücher von ‹Harry Potter› und ‹Herr der Ringe› zugewendet habe. Deshalb ist es so fantastisch, eine Umgebung zu schaffen, in der auch andere den Alltag hinter sich lassen und in ihr Lieblingsbuch eintreten können.»

bild: carol cavendish/ zvg

Eröffnet wird Hagrids Hütte übrigens ganz standesgemäss am 2. Mai – dem internationalen «Harry-Potter»-Tag. An diesem Tag feiern Fans die Schlacht von Hogwarts.

bild: carol cavendish/ zvg

Fragt sich nur noch, was der Spass kostet: Für 195 Pfund (umgerechnet 257 Franken) pro Nacht kann Hagrids Luxus-Hütte gemietet werden. Platz haben darin bis zu sechs Personen.

