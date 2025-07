Die Brüder Liam und Noel Gallagher von Oasis gerieten sich schon öfter in die Haare. Bild: www.album-online.com

Heute beginnt die Oasis-Tour – diese 5 Streite der Brüder sind legendär

Die Kultband ist wieder da! Ab dem 4. Juli gehen die Gallagher-Brüder als Oasis auf Konzerttour. In ihrer langen Bandgeschichte gab es schon einige Auf und Abs. Wir haben fünf legendäre Momente gesammelt.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Leben»

Die Brüder Noel, 58, und Liam Gallagher, 52, haben 16 lange Jahre keine Konzerte mehr zusammen gegeben. Der Grund waren Streitigkeiten. Angefangen hat laut Liam alles schon, als sie sich noch als Jugendliche ein Zimmer geteilt haben: «Eines Nachts kam ich sauer nach Hause und konnte den Lichtschalter nicht finden, also pinkelte ich auf seine neue Stereoanlage», verriet er in einem Interview der Musikplattform EMP.

Nun sind sie wieder vereint und feiern mit ihrer Kultband ein Comeback. Ihre Tour starten sie am 4. Juli. Der Ansturm auf die Tickets war riesig.

«Wonderwall»: Der wohl berühmteste Song von Oasis. Video: YouTube/OasisVEVO

Die Timeline der Band zeugt von turbulenten Zeiten, legendären Auftritten und vor allem schlagzeilenträchtigen Ausrastern. Wir haben fünf dieser kultigen Streitereien zusammengetragen:

Prügelei mit West-Ham-Fans

Die Gallagher-Brüder sind bekannt dafür, ihre Emotionen nicht so gut im Griff zu haben. Bei dieser Schlägerei haben sie sich aber nicht gegenseitig geschlagen, sondern sich mit Fussballfans geprügelt.

Passiert ist die Szene Anfang der 90er auf einem Schiff. Genauer auf einer Fähre in Richtung Niederlande. Mit dabei: eine Gruppe betrunkener Fans des Fussballvereins West Ham United. Auch die zwei Brüder hatten das eine oder andere Gläschen intus. Und wie das so ist, folgt ein Wort dem anderen und es flogen schon bald die Fäuste.

Oasis in den 1990ern. Bild: reddit

Die Fähren-Schlägerei wird auch in der Doku «Supersonic» erwähnt. Oasis-Produzent Mark Coyle erinnerte sich: «Als Nächstes brachen überall um uns herum sporadisch Kämpfe aus. Liam war von der Aussicht auf das grosse Chaos sehr aufgeregt, also ging er hin und machte mit.» Weiter erzählt er, wie Liam Polizisten hinterherrannten.

Noel beschrieb die Atmosphäre an Bord wie folgt: «Es gab ein Casino und es war wie ein verdammter Nachtclub». Liam sagte zur Prügelei: «Das war ein f****** Chaos, Alter. Ich hab’s geliebt. Es war Punk-Rock!». Er erzählte weiter: «Jemand hat jemanden geschlagen, jemand hat jemanden getreten, jemand wurde verletzt, und dann werden uns Handschellen angelegt, wir werden auf den Boden des Bootes geschickt und eingesperrt.» Für ihn gehöre das zum Leben eines Rock’n’Roll-Stars dazu.

«Das war ein f****** Chaos, Alter. Ich hab’s geliebt. Es war Punk-Rock!» Liam Gallagher

Einige Monate später gaben die Brüder dem britischen Musikmagazin NME ein Interview zu dem Zwischenfall – was wiederum in einen lauten Streit der Brüder mündete. Der Streit wurde unter dem Namen «Wibbling Rivalry» als Vinyl-Single herausgegeben, schreibt «the circle».

Und apropos Fussball. Vor seiner Musikkarriere arbeitete Liam auch als Autoparker für die Spieler von Manchester United. Blöd war nur, dass er Fan von Manchester City ist, dem Erzfeind der Mannschaft, war. Dies liess er auch die Spieler von ManUtd spüren, denn er «pflegte» beispielsweise die Autos mit Drahtwolle oder entfernte Autotüren. Dem damaligen Spieler Ryan Giggs goss er sogar einen Eimer Wasser über den Kopf.

Ausgeschlagene Zähne in München

Legendär war auch die Schlägerei in München im Jahr 2002. Diese löste sogar ein Grossaufgebot der Polizei auf und Liam verlor seine Schneidezähne.

Passiert ist der Vorfall im Hotel «Bayerischer Hof» in München. Im schicken und teuren Hotel wurde es dann aber eines Abends unschön, denn Liam Gallagher, der reichlich Alkohol und auch Kokain konsumiert hatte, fing einen Streit an. Der genaue Auslöser dafür ist nicht bekannt.

Laut der «NZZ» soll Gallagher auf den Tisch italienischer Touristen geflogen sein, dieser behauptet jedoch, sie hätten den Tisch nach ihm geworfen. Auf jeden Fall eskalierte es und laut Gallagher wurde «die Mehrheit der Möblierung zu Kleinholz» verarbeitet. Dem Personal, das versuchte, die Meute auseinander zu bekommen, eilten dann 80 Polizei-Beamte zu Hilfe. Liam schlug mit einem Absperr-Eisenständer um sich und trat einem Polizisten hart in die Brust, berichtete «The Guardian» damals. Liam selbst verlor im Gerangel irgendwie seine Schneidezähne. Er ist auf jeden Fall der festen Überzeugung, die Polizisten hätten ihm die Zähne mit einer Zange gezogen.

Nach einem nächtlichen Aufenthalt in einer Zelle wurden die restlichen Deutschlandkonzerte dann vom wutentbrannten Noel abgesagt, zum Ärger der Fans. Liam kam nach der Bezahlung einer Kaution von 240'000 Euro frei und liess sich später seine Zähne für 30'000 Franken neu machen.

Noel Gallagher allein bei «MTV Unplugged»

1996 sollten beide Brüder bei «MTV Unplugged» auftreten. Wegen eines Streits (wie kann es auch anders ein) blieb Liam dem Termin aber fern, angeblich wegen Halsschmerzen, und Noel trabte alleine an. Laut Medienberichten wurde Liam dabei beobachtet, wie er rauchend und mit reichlich Alkohol ausgestattet vom Publikum aus den Auftritt seines Bruders mitverfolgte und ihn dabei beschimpfte.

Der Auftritt der Band wurde dann auch ohne Liam trotzdem ganz gut. Noel Gallagher fungierte als Leadsänger und sang die Hits «Live Forever», «Talk Tonight» und «Hello».

Der Auftritt bei «MTV Unplugged». Video: YouTube/TheRightEarOfNash

Im selben Monat fehlte Liam auch beim Start der Amerika-Tournee und wieder übernahm Noel den Part als Leadsänger. Liam kam zwar nach drei Tagen wieder, die Tour wurde dann aber nach zwei Wochen abgesagt.

Konzertabsagen waren in der Bandgeschichte im Übrigen keine Seltenheit. Im Jahr 2000 tranken die Bandmitglieder einen über den Durst, was wieder mal in einem heftigen Streit mündete. Liam reizte Noel, indem er dessen Vaterschaft zu seiner Tochter Anais infrage stellte. Noel spaltete ihm daraufhin mit einem Schlag die Lippe und verliess die Band. Die darauffolgende Europatour, welche ohne Noel durchgeführt wurde, endete im Chaos. Nachdem Noel zurückgekehrt war, verzieh er seinem Bruder allerdings nicht, wie er in einem Interview erzählte: «Ich habe ihm nie verziehen, weil er sich nie entschuldigt hat».

Rauswurf aus Abbey Road Studios

Die Abbey Road Studios sind die nach der in London gelegenen gleichnamigen Strasse benannten Tonstudios des britischen Plattenkonzerns EMI. Vor allem durch die Beatles wurden sie weltberühmt. Wahrscheinlich haben die meisten auch das Cover der Band auf der Strasse für ihr elftes Studioalbum vor Augen.

Die Beatles überqueren die Abbey Road. Bild: thebeatles.com

Fans der Band waren auch Oasis, weshalb sie bei einer Studioaufnahme die Musik der Beatles in voller Lautstärke abspielten. Dies um vier Uhr nachts. Wahrscheinlich waren einige Anwohner nicht so begeistert vom nächtlichen Lärm und auch den Studiobossen stiess dies sauer auf, weshalb sie der Band umgehend Hausverbot erteilten.

Erst für ihr letztes Album «Dig Out Your Soul» durfte Oasis die Studios wieder nutzen – jedoch mit einigen Auflagen. Sie mussten im Voraus bezahlen und konnten bei erneuten Entgleisungen ihrerseits damit rechnen, dass sie wieder herausgeworfen werden würden.

Die Auflösung der Band

Das Oasis-Konzert 2009 beim V Festival in Weston Park war bislang das letzte Konzert der Kult-Band. Die Brüder hatten, wie kann es anders ein, auch davor wieder gestritten. Wenige Tage nach dem Konzert war das Ende der Band besiegelt.

Grund ist ein heftiger Streit infolge einer Kleinigkeit in Paris, bei dem auch Noel Gallaghers Gitarre zerstört wurde. Laut Noel kam sein Bruder mit seiner Gitarre «wie eine Axt» schwingend in die Umkleide und zerstörte das Instrument. Das war wohl zu viel für Noel. Die restlichen Auftritte sagte die Band ab. In dem Statement von Noel hiess es: «Ich bin etwas traurig und gleichzeitig sehr erleichtert, euch sagen zu können, dass ich heute Abend bei Oasis aufhöre.» Er hätte «nicht einen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten» können, hiess es weiter.

Liam Gallagher bei einem Fussballspiel, wie er leibt und lebt. Bild: www.imago-images.de

Die kaputte Gibson-Gitarre wurde übrigens wieder zusammengeflickt und war 2022 Teil einer Oasis-Ausstellung.

Auch nach dem Band-Aus liessen es sich die Brüder nicht nehmen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit über den anderen herzuziehen. Liam nannte Noel immer wieder eine «Kartoffel».

Mit dem Bruder-Zwist soll es seit vergangenem Jahr vorerst vorbei sein, denn dieses Jahr gehen sie auf grosse Konzerttour. Dass es dabei aber zu Zwischenfällen kommen könnte, ist bei dieser Bandgeschichte nicht auszuschliessen.