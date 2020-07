Leben

Bild: keystone

160 Emmy-Nominierungen für Netflix! «Star Wars»-Serie schreibt Geschichte

Um die begehrten Emmy-Fernsehpreise in den USA zeichnet sich ein Zweikampf zwischen dem Streaming-Anbieter Netflix und dem Pay-TV-Sender HBO ab. Die am Dienstag bekanntgegebenen Nominierungen entfielen oft auf eine der beiden Plattformen.

So können sich etwa «The Crown» und «Stranger Things» von Netflix Hoffnungen auf den Preis für die beste Drama-Serie machen – in dieser Kategorie ist auch «Succession» von HBO nominiert. HBO geht in der Rubrik der besten Comedy-Serie mit «Lass es, Larry!» und «Insecure», Netflix mit «Schitt's Creek», «Dead to me» und «The Kominsky Method» ins Rennen. Die Serie mit den meisten Nominierungen ist die Comic-Adaption «Watchmen» mit 26, «The Marvelous Mrs. Maisel» über eine jüdische Hausfrau und Mutter in New York erhielt mindestens 20.

Auch deutsche Serie mehrfach nominiert

Auch «Unorthodox» wurde in der Kategorie der besten begrenzten Serie nominiert. Die Miniserie gehörte auch in Deutschland zu den meistgeschauten TV-Highlights des Jahres. In den vier Folgen auf Jiddisch, Englisch und Deutsch geht es um die Emanzipationsgeschichte einer ultra-orthodoxen Jüdin aus der Religionsgemeinschaft der Satmarer in Brooklyn, die ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt Berlin ein neues Leben beginnen will.

Die in New York spielenden Szenen von «Unorthodox» mit hervorragenden Kostümen basieren lose auf dem 2012 erschienenen Buch «Unorthodox» von Deborah Feldman. Der etwas klischeebeladene Handlungsstrang in Berlin ist dagegen fiktiv. Die Serie ist auch noch in sieben weiteren Kategorien für den begehrten Preis nominiert, darunter Shira Haas für ihre Rolle als Esther Shapiro.

Star Wars»-Serie ebenfalls gut im Rennen

Nebst Netflix und HBO mischt aber auch Disney mit einer Serie weit vorne mit. «The Mandalorian», die erste Live-Action-Serie von «Star Wars», konnte ganze 15 Nominierungen verbuchen. Dabei sorgte die Serie mit ihrer Nomination in der Kategorie Outstanding Drama Series für eine Überraschung. Die Kategorie gehört zu den prestigeträchtigsten der Emmy-Verleihung. Zwar hatten es in der Vergangenheit auch schon die animierten «Star Wars»-Serien zu Nominationen gebracht, allerdings nur in eher unbedeutenden Kategorien wie Outstanding Childrens Program oder Outstanding Editing.

Die Emmys werden in über 100 Kategorien von etwa 23 000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. 2020 fallen die Preise in ein Krisenjahr, in dem Fernsehen für viele Menschen weltweit wegen weitgehender Ausgangsbeschränkungen eine besondere Bedeutung erhielt. Deshalb wurde auch die Nominierungszeremonie virtuell abgehalten – die Preisvergabe mit Moderator Jimmy Kimmel findet am 20. September statt.

Überblick der Nominierten

Die Top 10 der nominierten Produktionsstudios

Netflix: 160 Nominationen

160 Nominationen HBO: 107 Nominationen

107 Nominationen NBC: 47 Nominationen

47 Nominationen ABC: 36 Nominationen

36 Nominationen FX: 33 Nominationen

33 Nominationen Amazon Prime: 30 Nominationen

30 Nominationen Hulu: 26 Nominationen

26 Nominationen CBS: 23 Nominationen

23 Nominationen Disney Plus: 19 Nominationen

19 Nominationen Apple TV Plus: 18 Nominationen

Die nominierten Serien:

«Watchmen» : 26 Nominationen

: 26 Nominationen «The Marvelous Mrs. Maisel» : 20 Nominationen

: 20 Nominationen «Ozark» : 18 Nominationen

: 18 Nominationen «Succession» : 18 Nominationen

: 18 Nominationen «The Mandalorian» : 15 Nominationen

: 15 Nominationen «Schitt's Creek» : 15 Nominationen

: 15 Nominationen «Saturday Night Live» : 15 Nominationen

: 15 Nominationen «The Crown» : 13 Nominationen

: 13 Nominationen «Hollywood» : 12 Nominationen

: 12 Nominationen «Westworld»: 11 Nominationen

11 Nominationen «The Handmai's Tale» : 10 Nominierungen

: 10 Nominierungen «Mrs. America» : 10 Nominierungen

: 10 Nominierungen «RuPaul's Drag Race» : 10 Nominierungen

: 10 Nominierungen «Last Week Tonight With John Oliver» : 9 Nominierungen

: 9 Nominierungen «The Oscars» : 9 Nominierungen

: 9 Nominierungen «Insecure» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «Killing Eve» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «The Morning Show» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «Stranger Things» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «Unorthodox» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «What We Do In The Shadows» : 8 Nominierungen

: 8 Nominierungen «Better Call Saul» : 7 Nominierungen

: 7 Nominierungen «Queer Eye» : 7 Nominierungen

: 7 Nominierungen «Cheers» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «Dave Chappelle; Sticks & Stones» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «Euphoria» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «The Good Place» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «The Voice» : 6 Nominierungen

: 6 Nominierungen «Beastie Boys Story» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «Big Little Lies» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «The Daily Show With Trevor Noah» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «Little Fires Everywhere» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «McMillion$» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «The Politician» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «Pose» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «Star Trek: Picard» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «This Is Us» : 5 Nominierungen

: 5 Nominierungen «Will & Grace»: 5 Nominierungen

Welcher Serie drückst du die Daumen? Schreib es uns in die Kommentarspalte!

(pls/sda/dpa)

