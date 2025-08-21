Dakota Johnson muss sich zwischen ihrem Ex, einem «Schauspieler», der mit Kellner-Jobs über die Runden kommt (Chris Evans), und einem reichen, gut aussehendem Verehrer (Pedro Pascal) entscheiden. Bild: sony pictures

Review

Schön, reich, oberflächlich: «Materialists» hält uns den Dating-Spiegel vor

Dakota Johnson ist als Dating-Vermittlerin in New York unterwegs, gerät aber selbst in ein Liebesdreieck. «Materialists» zeigt uns, wie oberflächlich Dating inzwischen geworden ist.

Was ist Liebe wert? 200'000 Dollar im Jahr? 300'000? Für die Partnervermittlerin Lucy (Dakota Johnson) ist Dating reine Mathematik. Jeder hat eine Liste mit Dingen, die man bei einem Partner nicht missen will. Und Lucy weiss genau, wie sie diese Vorstellungen in Gold umwandelt.

Klug und selbstbewusst navigiert sie durch die Singles von New York City, während ihr eigenes Liebesleben auf der Strecke bleibt. Doch das ändert sich schlagartig, als sie auf einer Hochzeit nicht nur auf ihren Ex-Freund (Christ Evans), sondern auch auf den charmanten Harry (Pedro Pascal) trifft.

Harry bietet Lucy das, worüber sie sich mit ihrem Ex immer stritt: Geld. Ein angenehmes und sorgloses Leben in einer teuren Wohnung, fancy Restaurantbesuche und Rosensträusse so gross, dass sie sie fast nicht halten kann.

Datenights mit Harry finden in schicken Restaurants statt – was Lucy gefällt. Bild: a24

Lucy weiss, sie hat sich ein sogenanntes Einhorn geschnappt – charmant, gut aussehend, 1,80 Meter gross und reich. Und einen solchen Mann lässt du in der heutigen Datingwelt nicht wieder los.

Zynischer Blick auf die oberflächliche Datingwelt

Wer eine seichte Rom Com sucht – als solche wird der Film auch vermarktet –, ist hier aber fehl am Platz. Die Regisseurin Celine Song, die übrigens auch für «Past Lives» (laut unserer Autorin «der schönste Liebesfilm von 2023») verantwortlich ist, greift das Thema Dating im Jahr 2025 mit dem nötigen Zynismus auf.

Nicht nur für Lucy, sondern auch für ihre Kunden und Kundinnen zählen bei der Partnerwahl nur das Aussehen, Alter und Einkommen. Männer wollen dünne, hübsche Frauen, die nicht über 30 sind, Frauen wollen reiche Männer, die noch Haare haben und mindestens 1,80 Meter gross sind.

Ein sehr oberflächliches Geschäft also. Was auch dazu führt, dass die meisten Konversationen in «Materialists» oberflächlich gehalten sind. In die Tiefe geht der Film kaum.

Kann John Lucys Anforderungen an einen Partner gerecht werden? Bild: a24

Auch die drei Hauptcharaktere werden auf ihre «gesellschaftlichen Klassen» reduziert, als Zuschauerin erfährt man sonst kaum etwas über dieses Trio.

Celine Song arbeitete bei einer Partnervermittlungs-Agentur

Celine Song, die bei «Materialists» nicht nur als Regisseurin fungiert, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, hat selbst Erfahrung im Verkuppeln. In den 2010er-Jahren hat sie ein halbes Jahr bei einer Dating-Agentur gearbeitet. Ihr zweiter Film basiert also auf ihren persönlichen Erlebnissen während dieser Zeit.

Celine Song (vorne links) hat vor ihrer Karriere in Hollywood als profesionelle Verkuppelerin gearbeitet. Bild: a24

Song beschreibt ihre Arbeit dort als faszinierend. Sie beobachtete, wie Menschen über Dating gesprochen haben, als würden sie eher in einer Versicherung arbeiten – mit kalten und trockenen Ausdrücken. Und damit wurde «die Person beschrieben, die die Liebe deines Lebens sein soll».

Diesen Punkt bringt Song auch immer und immer wieder klipp und klar im Film rüber. Potenzielle Lebenspartner werden auf Äusserlichkeiten und ihr Bankkonto reduziert, alles andere ist nicht wichtig. Obwohl unser Hauptcharakter Lucy auf einer Wellenlänge mit ihren Klienten zu sein scheint, bleibt doch unklar, was sie sich für ihren Partner wünscht. Ausser natürlich dem Fakt, dass er genügend Geld hat.

Es ist auch das Thema Geld im Zusammenhang mit dem brutal ehrlichen Ton des Filmes, worüber die Geschichte am Ende stolpert. Denn damit Lucy schlussendlich ihr Happy End bekommt, muss ein wenig geschummelt werden – und alle Probleme sind dann doch ein wenig zu schnell aus dem Weg geräumt.

«Materialists» ist ein kritischer Kommentar an der Datingszene, in der Menschen wie Ware gehandelt werden, und bietet schonungslose Wahrheiten, die man von anderen Liebesfilmen so bisher nicht kennt. Trotzdem: Wenn du das Kino verlässt und mit deiner Freundin darüber diskutierst, für welchen Mann du dich schlussendlich entschieden hättest, fällt auf, dass dann doch der nötige Tiefgang gefehlt hat.

«Materialists» läuft im Kino.

Hier kannst du den Trailer schauen:

