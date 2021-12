Emotionales HBO-Special mit Harry-Potter-Stars – jetzt ist der Trailer da

Emotionale «Harry Potter»-Erinnerungen: in dem ersten Trailer für die Spezialsendung «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» schauen die Stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson gerührt auf die Fantasy-Serie zurück. Der US-Streamingdienst HBO Max stellte den knapp zweiminütigen Trailer am Montag ins Netz, er wurde schnell über 1.3 Millionen mal angeklickt. HBO Max will das Special mit vielen Darstellerinnen und Darstellern des achtteiligen Film-Franchise an Neujahr zeigen.

In dem Videoclip mit Filmszenen und Interviews beteuern Radcliffe, Grint und Watson ihre Freundschaft. «Es ist eine enge Verbindung, die wir für immer haben werden», sagt Grint und umarmt Watson. «Wir sind eine Familie und werden immer Teil des Lebens der anderen sein», pflichtet Radcliffe bei. In dunklen, schweren Zeiten bereichere «Harry Potter» irgendwie das Leben, sagt Watson. Auch Ko-Stars wie Helena Bonham Carter und Ralph Fiennes kommen in dem Trailer zu Wort.

Die Harry Potter Stars schwelgen in nostalgischen Erinnerungen und beteuern ihre Freundschaft. Bild: hbo max

Der erste Harry-Potter-Film feierte im November 2001 in London Weltpremiere, sieben weitere Filme folgten. Neben Radcliffe in der Rolle des berühmten Zauberschülers traten Watson als Hermine Granger und Grint als Ron Weasley auf. Schöpferin der Reihe ist die britische Schriftstellerin J.K. Rowling. (sda/dpa)