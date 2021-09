People-News

Sorge um «Harry Potter»-Star Tom Felton: Zusammenbruch bei Golfturnier

Bei einem Promi-Golfturnier in Wisconsin brach Tom Felton vor den Augen der Zuschauer und der Fotografen aus bislang unerklärlichen Gründen zusammen. Der Schauspieler befindet sich nun in einem Krankenhaus.

Ein Artikel von

Sorge um Tom Felton: Der Filmstar, der jahrelang in der Harry-Potter-Reihe den Bösewicht Draco Malfoy spielte, ist von einem Promi-Golfturnier in den USA ins Krankenhaus transportiert worden. Wie die Turnierveranstalter am Donnerstag mitteilten, gab es einen «medizinischen Zwischenfall».

Tom Felton, 2018 am Sundance Film Festival Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Angaben zur Ursache oder dem gesundheitlichen Zustand des Schauspielers machten die Veranstalter nicht. Der 34-Jährige war jedoch bei Bewusstsein, als er auf einem Wagen abtransportiert wurde. Einen Tag zuvor hatte er seinen 34. Geburtstag gefeiert.

Tom Felton war bei dem Turnier an der Seite des finnischen NHL-Eishockeyspielers Teemu Selanne gegen zwei US-Olympiasieger, den ehemaligen Eishockeyspieler Mike Eurzione und den ehemaligen Eiskunstläufer Dan Jansen, angetreten. Das Match fand am Vorabend des berühmten Ryder Cups auf dem Golfplatz Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Bei dem Turnier treten die besten Golfer Europas und der USA gegeneinander an.

Tom Felton als Draco Malfoy in den Harry-Potter-Filmen. Bild: moviepilot

Als der Brite die Rolle des Bösewichts in der Harry-Potter-Reihe übernahm, war der Schauspieler gerade einmal 13 Jahre alt. Aus mehr als 20 Jahre später steht Tom Felton noch immer für diverse Filme vor der Kamera. So war er zum Beispiel 2010 in «Männertrip» an der Seite von Jonah Hill und Russell Brand zu sehen. Ausserdem bekam er eine Rolle in «Planet der Affen: Prevolution». 2016 spielte er in dem britischen Drama «A United Kingdom» neben Rosamund Pike .