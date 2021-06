Leben

Filme und Serien

Rachel Zegler ergattert die Rolle als Disney-Schneewittchen



Disney verfilmt «Schneewittchen» neu – diese 20-Jährige ergattert die Hauptrolle

Ein Traum geht in Erfüllung, schreibt die Schauspielerin Rachel Zegler auf Instagram und kündigt so ihre Rolle als Schneewittchen in der geplanten Realverfilmung des Märchenklassikers an.

Nach monatelanger Suche mit Vorsprechproben sei die Wahl auf die 20 Jahre alte Amerikanerin mit kolumbianischen Wurzeln gefallen, wie das Branchenblatt «Variety» berichtet.

«Rachels aussergewöhnliche stimmliche Fähigkeiten sind nur der Anfang ihres Talents. Ihre Stärke, Intelligenz und ihr Optimismus werden ein integraler Bestandteil davon werden, die Freude in diesem klassischen Disney-Märchen wiederzuentdecken», sagt Regisseur Marc Webb.

Bereits 2019 erkämpfte Zegler sich die Hauptrolle in Steven Spielbergs Musicalfilm «West Side Story». Über 30'000 Bewerber sollen sich für die Rolle als Maria beworben haben. Der Filmstart ist im Dezember dieses Jahres geplant. Anschliessend spielte sie die Rolle im Superheldenfilm «Shazam! Fury of the Gods».

Der originale «Schneewittchen»-Film stammt aus dem Jahr 1937. Gemäss den Produzenten sollen die Lieder des Films nicht nur neu aufgenommen werden, sondern es sollen auch neue Stücke dazukommen – und zwar von Benj Pasek und Justin Paul, die bereits Lieder für Filme wie «La La Land» und «Greatest Showman» realisiert haben.

Bald wird das Nachwuchstalent in der Disneys Live-Action-Verfilmung «Snow White» als Schneewittchen vor der Kamera stehen. Der Drehstart ist für 2022 geplant.

Neben «Snow White» hat Disney zudem weitere Live-Action-Filme angekündigt, darunter «Arielle, die Meerjungfrau», «Pinocchio» und «Lilo & Stitch». (cst/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie im Märchen 1 / 10 Wie im Märchen quelle: dukas/caternews / / 1040549 Schweizerdeutsche Märchen von einem «Tatort»-Kommissar Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter