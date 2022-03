1 / 19 17 Dokus, um dich über Rassismus zu informieren

17 Dokus, um mehr zum Thema Rassismus zu erfahren

Am Sonntag zeigte das Black Film Festival in Zürich «The Black Panthers: Vanguard of the Revolution» mit anschliessendem Podium. Die eingeladenen Gäste waren sich einig: Sie sind auch heute in der Schweiz von Rassismus betroffen.

Folgende Dokumentationen kannst du schauen, um dich intensiver mit Rassismus zu beschäftigen und dich mit dem – immer noch brandaktuellen – Thema auseinanderzusetzen:

Triggerwarnung In diesem Artikel werden Unterdrückung und Gewalt gegenüber People of Color angesprochen.

«The Black Panthers: Vanguard of the Revolution»

Die «Black Panthers» war eine Organisation, die sich gegen die Polizeibrutalität in den 1960er Jahren gegenüber der schwarzen Bevölkerung gewehrt hatte. Sie machten vom Gesetz, dass jeder eine Waffe tragen darf, Gebrauch und sie waren dazu bereit, sich zu verteidigen. Der Dokumentarfilm zeigt Archivmaterial, das die Brutalität der Polizei, die Proteste der Schwarzen und das Einstehen der Black Panthers gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zeigt.

Beide Folgen der Doku können auf Amazon gekauft werden.

Trailer:

«The Black Power Mixtape 1967-1975»

Auch dieser Film thematisiert die Black-Panther-Bewegung in den USA in den 60ern und 70ern Jahren. Entstanden ist die Doku aus schwedischen Archiv-Aufnahmen, die nach 30 Jahren im Keller eines Fernsehstudios entdeckt wurden. Mit Interviews mit den revolutionären Köpfen der Bewegung, darunter Angela Davis, Bobby Seale, Stokely Carmichael und Kathleen Cleaver, erkundet der Film die Gemeinschaft, die Menschen und die radikalen Ideen der Bewegung.

«The Black Power Mixtape 1967-1975» ist zurzeit auf keinem Streaming-Dienst-Anbieter verfügbar.

Trailer:

«I Am Not Your Negro»

Regisseur Raoul Peck nimmt sich das Buch vor, das James Baldwin nie vollendet hat: «Remember This House». Peck verbindet die Worte von Baldwin mit der gegenwärtigen Black-Lives-Matter-Bewegung und stellt die Definition dessen, wofür Amerika steht, infrage. Der Film war 2016 für einen Oscar in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» nominiert.

Weitere Informationen zum Film sind auf der offiziellen Webseite einsehbar.

«I Am Not Your Negro» kann auf iTunes und Google Play gemietet oder gekauft werden.

Trailer:

«13th»

In dieser Doku gehen die Filmschaffenden dem Justizsystem in den USA nach. «13th» zeigt auf, dass der Grund für die hohe Inhaftierungsrate in Amerika auf die ungleiche Behandlung von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zurückzuführen ist.

Netflix stellte die Dokumentation in voller Länge auf YouTube, wo sie gratis geschaut werden kann. Auf der Netflix-App ist sie ebenfalls verfügbar.

Die ganze Doku:

«Blutsbrüder: Malcolm X & Muhammad Ali»

Diese Netflix-Dokumentation beschäftigt sich mit der Freundschaft zwischen dem Menschenrechtsaktivisten Malcolm X und dem Profiboxer Muhammad Ali und wie zerbrechlich und beeinflussbar diese schlussendlich waren.

Verfügbar ist die Doku auf Netflix.

Trailer:

«The Black Godfather»

«The Black Godfather» ist der Spitzname der Hollywood-Legende Clarence Avant. Avant hat Entertainer, Sportler und Politiker wie Snoop Dog, Lionel Richie, Muhammad Ali, und Barack Obama beraten und beeinflusst. Avant hielt sich bewusst aus dem Rampenlicht raus – bis der tief verwurzelte Rassismus in den USA sich bemerkbar machte und er die Unterhaltungsbranche für dunkelhäutige Stars neu definierte.

Die Dokumentation kann auf Netflix geschaut werden.

Trailer:

«Schwarze Adler»

Die Dokumentation «Schwarze Adler» geht der Frage nach, wie rassistisch deutscher Fussball ist. Deutsche Fussballspielerinnen und -Spieler erzählen ihre Geschichten und welche Erfahrungen sie mit Rassismus im Spitzensport gemacht haben. Ihre Geschichten zeigen, wie es ist, in Stadien von Tausenden Fussballfans rassistisch beschimpft zu werden. Die Doku zeigt aber auch, wie die Zuschauenden und Medien in Deutschland mit diesem Thema umgegangen sind und wie sich der Umgang mit Rassismus im Fussball in den letzten Jahren verändert hat.

«Schwarze Adler» ist auf Amazon Prime und in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Trailer:

«The Central Park Five»

«The Central Park Five» untersucht den Fall von fünf schwarzen und lateinamerikanischen Teenagern, die 1989 wegen der Vergewaltigung einer weissen Frau verurteilt wurden. Nachdem die jungen Männer teilweise bis zu 13 Jahren im Gefängnis waren, gestand ein Serienvergewaltiger die Tat.

Doku-Trailer:

Die Geschehnisse wurden von Netflix in der Mini-Serie «When They See Us» neu verfilmt:

Serie-Teaser:

«Rest in Power: The Trayvon Martin Story»

2012 wurde der Teenager Trayvon Martin in Florida erschossen. Trayvon besuchte die Verlobte seines Vaters, während ein Nachbar die Polizei ruf; er fand Trayvon verdächtig. Nur wenige Minuten später schoss dieser Nachbar Trayvor in die Brust. Angeblich war es Selbstverteidigung. Seine Ermordung löste landesweite Proteste aus. Die Black-Lives-Matter-Bewegung war geboren.

Die Mini-Serie ist momentan auf keinem Streaming-Dienst-Anbieter verfügbar.

Trailer:

«Whose Streets?»

2014 wurde der 18-jährige Michael Brown Jr. in Missouri nach einer Begegnung mit einem Polizisten von diesem erschossen und stundenlang auf der Strasse liegen gelassen. Es folgten eine Mahnwache für Michael und Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Diese arteten aus, als die voll bewaffnete Nationalgarde auftauchte und eine Ausgangssperre verhängt wurde. Die Dokumentation wird mit Interviews von den Aktivistinnen und Aktivsten erzählt, die für diese Bewegung alles gegeben haben und für ihr Recht zu leben kämpften.

«Whose Streets?» kann auf Amazon gekauft und gemietet werden.

Trailer:

«Freedom Riders»

Mehr als 400 Amerikanerinnen und Amerikaner wagten 1961 ein Experiment, das die Bevölkerung wachrütteln sollte. Die selbsternannten «Freedom Riders» forderten die damaligen Normen einer nach Rassen getrennten Gesellschaft heraus, indem sie in gemischtrassigen Gruppen reisten. Sie setzten sich in Bussen und Zügen hin, wo es ihnen gefiel, und verlangten ungehinderten Zugang zu den Restaurants und Warteräumen der Bahnhöfe, selbst im tiefen Süden der USA, wo ein solches Verhalten gesetzlich verboten war. Ihre friedlichen Proteste wurden mit extremer Gewalt beantwortet.

Der Film ist auf keinem Streaming-Anbieter verfügbar, kann aber auf Amazon gekauft oder ausgeliehen werden.

Trailer:

«16 Shots»

Der 17-jährige Laquan McDonald wurde 2014 von einem Polizisten in Chicago erschossen. Der Film handelt von der Tat und der polizeilichen Untersuchung – und mögliche Vertuschung –, die darauf folgte. Der Polizist, der 16 Schüsse auf den Jugendlichen abfeuerte, wurde wegen Mordes zweiten Grades verurteilt.

«16 Shots» ist momentan online nicht verfügbar.

Trailer:

«LA 92»

Im Jahr 1992 brachen in Los Angeles Proteste nach der Polizeigewalt gegenüber Rodney King aus. Vier Polizisten schlugen King spitalreif, während dieser wehrlos am Boden lag. Trotz Videoaufnahmen des Vorfalls wurden die Täter vor Gericht freigesprochen. Nach dem Urteil brachen Proteste und Strassenkämpfe in Los Angeles aus, die sechs Tage dauerten und 50 Menschenleben kosteten.

«LA 92» ist auf Disney Plus verfügbar.

Trailer:

«Dark Girls»

«Dark Girls» untersucht die Vorurteile, mit denen dunkelhäutige Frauen konfrontiert sind. Der Film erforscht die Wurzeln von Klassismus, Rassismus und mangelndem Selbstwertgefühl. Mehrere Frauen erzählen ihre persönlichen Geschichten und thematisieren dabei die tief verwurzelten Überzeugungen und Einstellungen der Gesellschaft, dass helle Haut als schön und erstrebenswert angesehen wird.

Die Dokumentation kann als DVD gekauft werden, online ist sie zurzeit nicht verfügbar.

Trailer:

«Strong Island»

In «Strong Island» untersucht Yance Ford den Mord an seinem Bruder William Ford Jr.. Der Afroamerikaner wurde 1992 nach einer Auseinandersetzung mit einem weissen, 19-jährigen Mechaniker von diesem erschossen. Ford betrat die Werkstatt unbewaffnet, die Polizei behandelte Ford in den Untersuchungen trotzdem als Täter und nicht als Opfer. Der Schütze wurde nie verurteilt. Yance sagte, dass William Ford Jr. zum Hauptverdächtigen in seinem eigenen Mordfall wurde.

Die Doku ist auf Netflix verfügbar.

Trailer:

«Time: The Kalief Browder Story»

Kalief Browder war ein afroamerikanischer Jugendlicher, der drei Jahre im Gefängnis sass, ohne je verurteilt zu werden. Er wurde beschuldigt, einen Rucksack geklaut zu haben. Browder war wiederholt den Misshandlungen von den korrupten Gefängnisbeamten ausgesetzt.

Die Anklage wurde schliesslich fallen gelassen, Browder beging zwei Jahre nach der Entlassung Selbstmord. Der sechsteilige Dokumentarfilm gibt einen Einblick in den psychischen, physischen und sexuellen Missbrauch, dem der 16-Jährige im Gefängnis ausgesetzt war.

Die Doku kann auf Netflix geschaut werden.

Trailer:

«Gerichtsverfahren in den Medien»

Die Dokumentation (Englischer Titel: «Trial By Media: 41 Shots») erzählt die Geschichte der Ermordung des guineischen Einwanderers Amadou Diallo durch Beamte der New Yorker Polizei im Jahr 1999. Auf ihn wurde 41 Mal geschossen, als er versuchte, sein eigenes Haus zu betreten – Diallo war unbewaffnet. Netflix beleuchtet den Einfluss medialer Berichterstattung auf die Wahrnehmung der Gesellschaft auf die Gerichtsprozesse, die auf die Tat folgten.

«Trial By Media: 41 Shots» ist eine Netflix-Dokumentation.

Trailer: