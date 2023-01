Die Mystery-Thriller-Serie handelt vom Überlebenskampf einer Frauenfussballmannschaft, die nach einem Flugzeugabsturz in der kanadischen Wildnis überleben muss. Auch 25 Jahre nach dem Ereignis sind die Frauen noch traumatisiert. Die zweite Staffel dreht sich um das geheimnisvolle Symbol, das in Baumrinden und Handflächen geritzt wurde.

«Daisy Jones and The Six»

In jeder Staffel stehen verschiedene Bridgerton-Familienmitglieder im Fokus. Die dritte Staffel erzählt die Liebesgeschichte zwischen Lady Penelope Featherington und Colin Bridgerton. Penelope hat sich endlich entschieden, über Colin hinwegzukommen und sich anderweitig nach einem Mann umzusehen. Als Colin nach seinen Reisen zurückkehrt, muss er feststellen, dass Penelope ihm den kalten Rücken zeigt, und er bietet ihr an, ihr dabei zu helfen, einen Mann zu finden. Bald schon merkt er, dass er für Penelope mehr als nur freundschaftliche Gefühle hat.

Mehrere Nebendarsteller*innen werden in der vierten Staffel nicht mehr dabei sein. So hat Patricia Allison (spielt Ola) angekündigt, dass sie die Show verlassen wird. Weiter sind Simone Ashley (spielt Olivia), Tanya Reynolds (spielt Lily) und Rakhee Thakrar (spielt die Lehrerin Emily Sands) nicht mehr dabei.

Die dritte Staffel von «The Mandalorian» setzt nach den Ereignissen des Staffelfinales von «The Book of Boba Fett» an, in dem Mando und Grogu wiedervereint worden sind. Weil Din Djarin (wird von Pedro Pascal gespielt) seinen Helm abgesetzt hat, wird er nicht länger als Mandalorianer anerkannt. Nun sind die beiden auf dem Weg zum Planeten Mandalore.

«The Last of Us» basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel wird angeheuert, ein Mädchen aus einer Quarantänezone zu schmuggeln. Ein Unterfangen, das zu einer brutalen Reise quer durch die USA wird.

«The Last of Us»

Martin McDonaghs neuer Film «The Banshees of Inisherin» gilt am 10. Februar als Favorit bei den Golden Globes, und auch bei den Oscars im März dürfte er zu den grossen Gewinnern gehören.

Der Blick auf das Kinojahr 2023 hält so manche vielversprechende Ankündigung bereit, mit grossen Namen und etlichen Stoffen, die aus der Vergangenheit etwas Zeitgemässes bergen wollen: Steven Spielberg erinnert sich an seine cineastische Kindheit in «The Fabelmans». Greta Gerwig könnte mit ihrer trendig-pinken «Barbie» einen spassigen Überraschungshit landen. Indiana Jones kehrt noch einmal zurück, Tom Cruise begibt sich ein siebtes Mal auf «Mission: Impossible», Cate Blanchett gibt als Dirigentin in «Tár» den Takt vor und Christopher Nolan entfesselt mit «Oppenheimer» ein atomares Inferno.