So sieht der neue Harry Potter aus. Gespielt von Dominic McLaughlin. Bild: keystone

HBO erklärt Harry-Potter-Serie zum «Streaming-Event des Jahrzehnts»

Trotz bereits etlicher Kontroversen rund um die Neuverfilmung der «Harry Potter»-Bücher lassen sich die Serienmacher nicht vom Weg abbringen und erklären die Show zum «Streaming-Event des Jahrzehnts». Das ist der aktuelle Stand des Projekts.

Für 2027 ist eine Neuverfilmung der beliebten «Harry Potter»-Reihe angekündigt. Die komplette Besetzung ist bekannt und auch die Dreharbeiten haben bereits begonnen – Details werden aber streng unter Verschluss gehalten.

Kürzlich wurde veröffentlicht, dass der Star-Komponist Hans Zimmer die Musik für die Serie schreiben wird. Ein Grund, warum viele Fans sehr begeistert sind und den Serienstart kaum abwarten können.

Wir bringen dich auf den neuesten Stand der Neuverfilmung.

«Der Streaming-Event des Jahrzehnts»

Die umstrittene Bestseller-Autorin J. K. Rowling hat sich aber bereits über die neue Serie geäussert und gesagt, sie sei «so, so so gut». Ursprünglich wurde berichtet, dass Rowling als Beraterin für die Serie fungiere, dies hat die Britin allerdings dementiert. Später wurde angekündigt, dass sie als ausführende Produzentin tätig ist.

In einem Interview mit Variety sprach nun auch JB Perrette, Streaming-Chef bei Warner Bros., über die Entwicklungen rund um die mit Spannung erwartete Adaption:

«Der Umfang der Produktion, die Details, die Sorgfalt, mit der sie vorgehen, und das, was sie geschaffen haben, heben das Filmemachen auf eine ganz neue Ebene. Wenn man also an die Liebe zu dieser Franchise denkt und daran, was man in einer Serie machen kann: Man kann tiefer gehen, mehr von der Geschichte erzählen, mehr von den Teilen erzählen, die man in einem zweistündigen Film nicht unterbringen konnte. Ich glaube wirklich, dass dies das Streaming-Event des Jahrzehnts ist.» JB Perrette, Streaming-Chef bei Warner Bros.

Perrette hat auch den Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt. Bis jetzt hiess es, dass die Serie 2027 erscheinen würde, auf genauere Angaben warteten Fans vergeblich. Nun soll aber feststehen, dass die Neuverfilmung bereits Anfang des Jahres veröffentlicht wird.

Mehr Einblicke in Dracos Leben

Auch der Lox Pratt, der Schauspieler, der Draco Malfoy spielen wird, hat sich zur «Harry Potter»-Serie geäussert und erzählt, dass wir mehr von Dracos Leben sehen werden. «Ich denke, mit dieser Adaption bekommt man so viel mehr zu sehen als in den Büchern», sagte der 14-Jährige in einem Interview mit dem 1883 Magazine.

«Die Bücher sind sehr stark auf Harry fokussiert, was grossartig ist, und so wurde es auch im Film umgesetzt. Man sieht die Lehrer in ihren kleinen Zimmern. Man sieht Draco zu Hause. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einige brillante Szenen zu Hause, in denen man einen Einblick in seine Persönlichkeit bekommt.» Lox Pratt

Lox Pratt wird Draco Malfoy darstellen. Bild: warner bros/ imdb

Dracos Leben wird also nicht komplett buchgetreu sein und die Serienmacher nehmen sich die Freiheit, zusätzliche Elemente einzubauen.

In einem anderen Interview mit The Hollywood Reporter (er ist aktuell auf Pressetour für die Neuverfilmung von «Lord of the Flies») sagte Pratt, dass «die Stimmung am Set fantastisch ist».

Wer spielt Voldemort?

Eine wichtige Rolle, die bis jetzt noch nicht besetzt ist, ist die von Voldemort. Laut aktuellen Gerüchten soll «Peaky Blinders»-Darsteller Cillian Murphy den Zauberer spielen. Kürzlich befeuerte Ralph Fiennes (der ehemalige Voldemort-Darsteller) diese Gerüchte. Gegenüber LADbible sagte er, er wüsste, wer in seine Fussstapfen tritt, und dass er finde, dass Cillian Murphy eine «sehr gute Wahl» für den Antagonisten sei. Murphy hat sich bereits zu den Gerüchten geäussert und meinte, er wisse nichts davon.

Wird Oscar-Preisträger Cillian Murphy Voldemort? Ralph Fiennes ist davon überzeugt. Bild: keystone

