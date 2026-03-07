recht sonnig
Oper «interessiert niemanden» – Chalamet sorgt für Empörung

Timothee Chalamet arrives at the 32nd Annual Actor Awards on Sunday, March 1, 2026, at the Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Timothee Chalamet
Timothy Chalamet hat mit seinen Äusserungen über Oper und Ballett Empörung geerntet. Bild: keystone

Oper «interessiert niemanden» – Chalamet tritt ins Fettnäpfchen

07.03.2026, 09:3507.03.2026, 09:35

Mit einer Bemerkung über angeblich mangelndes Interesse an Oper und Ballett hat Hollywood-Star Timothée Chalamet (30) für Empörung gesorgt. Grosse Opernhäuser reagieren nun mit einer Mischung aus Witz und Kritik auf die Äusserung des Oscar-Anwärters.

Chalamet, der für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film «Marty Supreme» als bester Hauptdarsteller nominiert ist, liess sich in einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen aus. In diesem Zusammenhang sagte Chalamet, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle – «Dinge, bei denen man sagt, ‹Hey, erhaltet diese Sache am Leben›, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert».

Der Schauspieler fügte schnell hinzu, dass er grössten Respekt für die «Ballett- und Opernleute da draussen» habe und witzelte, dass er nun in der Zuschauergunst wohl abgesackt sei.

Video: YouTube/FLIP YOUR WIG

Gegenwind aus der Opernwelt

Und tatsächlich gab es von der Opern- und Ballettwelt Gegenwind. Die New Yorker Metropolitan Opera postete auf Tiktok ein Video von Mitarbeitern hinter den Kulissen, Musikern und Zuschauern im vollen Opernsaal, mit dem Untertitel – «Das hier ist für dich, Timothée Chalamet». Das Operhaus in Los Angeles schrieb auf Instagram an den Schauspieler gerichtet: «Sorry, wir würden dir Freikarten für die Oper Akhnaten geben, aber die Vorstellung ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar Plätze zu kaufen, wenn du dich beeilst».

Schlagfertige Reaktionen

Auch Opernhäuser in Europa konterten mit schlagfertigem Humor. Die Wiener Staatsoper verlinkte auf Instagram die Äusserung von Chalamet und startete eine Umfrage auf der Strasse – «Sind Oper und Ballett den Leuten wirklich egal?». Die Bühne in Wien würde auf ihn warten, schrieb das Haus zu einer «persönlichen Einladung» für den Schauspieler.

Die Bayerische Staatsoper und das Staatsballett posteten einen kurzen Clip mit Chalamets Zitat, unmittelbar gefolgt von einem Video mit klatschendem Publikum im vollen Saal nach einer Aufführung. Auch die Royal Opera in London ging kreativ in die Offensive. Das Operhaus unterlegte die Worte des Schauspielers mit einem temporeichen Video von Proben und Aufführungen, mit dem Hinweis, dass sich hier jeden Abend Tausende versammeln würden. «Wenn du es dir anders überlegen willst, unsere Türen stehen dir offen», heisst es in dem an Chalamet gerichteten Posting. (sda/dpa)

Historische Pleite bei Bafta Awards für Timothée Chalamets Film «Marty Supreme»
