Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen

Video: watson/Amber Vetter
07.08.2025, 15:4007.08.2025, 16:00
Katmai-Nationalpark in den USA: Der Eishockeyklub Seattle Kraken dreht gerade ein Video mit seinem Maskottchen Buoy und einem Spieler, als plötzlich ein Grizzlybär auftaucht.
Begegnungen zwischen Menschen und Bären sind im Katmai-Nationalpark nicht unüblich, da in Alaska viele Braunbären leben. Die Vierbeiner steigen auf der Suche nach Futter gerne ins Wasser. Ganz ungefährlich sind solche Begegnungen trotzdem nicht.
Wie die Situation für die Filmcrew ausging, siehst du im Video:
Video: watson/Amber Vetter
Mehr über Fische und andere Tiere:
Mehr Videos zum Thema:
Video: watson/lucas zollinger
Video: watson/Lucas Zollinger
Video: watson/hanna dedial
Das könnte dich auch noch interessieren:
Am 6. August 1945 kam es zum ersten Mal zum gefechtsmässigen Einsatz einer Atombombe. Die USA hatten mit dieser Waffe eine Kraft entfesselt, die die Menschheit zuvor noch nie gesehen hatte.
Im August 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa bereits seit drei Monaten vorbei. Deutschland hatte im Mai kapituliert.