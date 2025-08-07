recht sonnig26°
DE | FR
burger
Videos
Leben

Schreckmoment: Grizzlybär besucht Filmcrew der Seattle Kraken

Video: watson/Amber Vetter

Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen

07.08.2025, 15:4007.08.2025, 16:00
Mehr «Videos»

Katmai-Nationalpark in den USA: Der Eishockeyklub Seattle Kraken dreht gerade ein Video mit seinem Maskottchen Buoy und einem Spieler, als plötzlich ein Grizzlybär auftaucht.

Begegnungen zwischen Menschen und Bären sind im Katmai-Nationalpark nicht unüblich, da in Alaska viele Braunbären leben. Die Vierbeiner steigen auf der Suche nach Futter gerne ins Wasser. Ganz ungefährlich sind solche Begegnungen trotzdem nicht.

Wie die Situation für die Filmcrew ausging, siehst du im Video:

Video: watson/Amber Vetter
Mehr über Fische und andere Tiere:

Mehr Videos zum Thema:

Video: watson/lucas zollinger
Video: watson/Lucas Zollinger
Video: watson/hanna dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
3
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Treffen mit Selenskyj und Putin nur unter Bedingungen möglich
2
Hamas-Tunnel im Gebiet der Stadt Gaza zerstört ++ Gaza-Einnahme könnte halbes Jahr dauern
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
Noel von Grünigen tritt zurück +++ Fernandes nach Tätlichkeit drei Spiele gesperrt
5
Bangladeschs Übergangsregierung kündigt Wahl für Februar an
Heute vor 80 Jahren fiel die Atombombe auf Hiroshima – eine Chronologie im Video
Am 6. August 1945 kam es zum ersten Mal zum gefechtsmässigen Einsatz einer Atombombe. Die USA hatten mit dieser Waffe eine Kraft entfesselt, die die Menschheit zuvor noch nie gesehen hatte.
Im August 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa bereits seit drei Monaten vorbei. Deutschland hatte im Mai kapituliert.
Zur Story