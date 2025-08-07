Video: watson/Amber Vetter

Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen

Katmai-Nationalpark in den USA: Der Eishockeyklub Seattle Kraken dreht gerade ein Video mit seinem Maskottchen Buoy und einem Spieler, als plötzlich ein Grizzlybär auftaucht.

Begegnungen zwischen Menschen und Bären sind im Katmai-Nationalpark nicht unüblich, da in Alaska viele Braunbären leben. Die Vierbeiner steigen auf der Suche nach Futter gerne ins Wasser. Ganz ungefährlich sind solche Begegnungen trotzdem nicht.

Wie die Situation für die Filmcrew ausging, siehst du im Video:

