So schön waren unsere Strandferien anno dazumal – in 32 Bildern bild: imago

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Und nun, ohne weiteres Aufhebens: Ferienfotos von anno dazumal – einfach, weil sie so schön sind!

Okay, okay, mit dem obigen Titel-Foto sind es streng genommen 33 Fotos, aber WHATEVER.

Los geht's mit diesen drei Engländerinnen in Bournemouth anno 1947, die sich mega auf den Strand freuen.

bild: imago

Was damals wie heute schon immer galt: Kinder lieben Strandferien. Normandie, 1935.

bild: imago

(Nö, wir folgen hier keiner bestimmten Reihenfolge – weder chronologisch noch geografisch noch thematisch.)

Ipanema, Rio de Janeiro, 1978 (und vielleicht gleich die Erklärung dafür, weshalb die Brasilianer das mit dem Fussball so gut drauf haben):

bild: imago

Nur für Wagemutige: Sprung vom Brighton Pier in den 1920ern.

bild: imago

Kalifornien, 1968: Ist er Paul? Oder Richard?

bild: imago

Schweden, 1952: Das Urlaubsrecht ist soeben durch ein neues Gesetz auf drei Wochen verlängert worden. Dieses junge Paar macht Gebrauch davon.

bild: imago

Südkalifornien, 1964:

bild: imago

Nun, die Frisur ist vielleicht etwas gar perfekt für den spontanen Strandaufenthalt – weshalb dieses Foto vielleicht von einem Modeshooting sein könnte ...

... ach! Ob Modefotos oder private: Wie grossartig sind eigentlich diese Bikini-Designs??

bild: imago

Derweil, auf Sylt, 1964:

bild: imago

Gehen wir ein wenig weiter in die Vergangenheit zurück! Rockaway Beach, New York, 1906:

bild: imago

Blackpool, England, 1930er:

Bild: imago

Sommer in Schweden, 1952:

bild: imago

Captain Riley (der mit Hut) und seine strammen Männer der Rettungsschwimmer-Crew von Coney Island, New York, 1901:

bild: imago

Südkalifornien, 1950er: Oh ja – jene «Dirty Dancing»-Tanzpose wurde damals schon geübt.

bild: imago

Ach, übrigens: Strandferien? Historisch gesehen ist das eher ein Novum. Wie bei so vielen Sachen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, waren es die Viktorianer, die erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts das Konzept «Chillen am Strand» entdeckten – dies notabene oftmals unter einem vagen medizinischen Vorwand: Gegen die Dreifaltigkeit der wohl viktorianischsten aller Krankheiten – Tuberkulose, Hysterie und Melancholie –, empfahlen Ärzte gerne Mal eine Auszeit am «analeptischen Meer».

Das allererste Touristenziel für Strandferien? Überraschenderweise nicht an der Mittelmeerküste, sondern wider Erwarten das nordenglische Städtchen Scarborough:

bild: imago

Hier ein Foto aus den 1930er-Jahren: Das Scarborough Spa Complex am Strand mit dem South Bay Grand Hotel im Hintergrund.

Ein Nickerchen an der Copacabana in Rio, 1985:

bild: imago

Lachen ist gesund: Weston-Super-Mare am Bristolkanal im Westen Englands, 1950er.

bild: imago

Strandszene in Italien, 1970:

bild: imago

Ebenfalls Italien – genauer am Strand von Procchio auf der Insel Elba, 1930er:

bild: imago

They see me rollin': Venice Beach, Los Angeles, 1984.

bild: imago

Fun in the sun anno 1958 an der Westküste Englands:

bild: imago

Heute würde das wohl als Wildcampen durchgehen: Strandszene in Italien, 1960.

bild: imago

Long Beach, Kalifornien, frühe 1960er:

bild: imago

Clacton-on-Sea, in der englischen Grafschaft Essex, 1949:

bild: imago

So sahen Teenager einmal aus. Zumindest jene im Sommer 1910 am Strand von Granville in der Normandie.

bild: imago

Bevor die Surfer alles übernahmen: Newquay in Cornwall, 1948.

bild: imago

Apropos Surfer – hier zwei Szenen von Huntington Beach, Südkalifornien, 1964:

bild: imago

Jap, das muss ein guter Sommer gewesen sein ...

bild: imago

Gut 71 Jahre vorher, im Jahr 1895, hatten Strandferien an der französischen Westküste einen leicht anderen Vibe.

bild: imago

Und in Lavandou an der französischen Riviera in den 1930ern sah es so aus:

bild: imago

Derweil, an der Copacabana in Rio de Janeiro, anno 1978:

bild: imago

Zum Abschluss bringen wir nochmals jene drei Engländerinnen von 1947. Sie sind inzwischen am Strand angekommen!

bild: imago