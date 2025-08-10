klar17°
So schön waren unsere Strandferien anno dazumal – in 32 Bildern

bild: imago
Oliver Baroni
Und nun, ohne weiteres Aufhebens: Ferienfotos von anno dazumal – einfach, weil sie so schön sind!

Okay, okay, mit dem obigen Titel-Foto sind es streng genommen 33 Fotos, aber WHATEVER.

Los geht's mit diesen drei Engländerinnen in Bournemouth anno 1947, die sich mega auf den Strand freuen.

Girls running over sand dunes Bank holiday fun in Bournemouth 3rd August 1947
bild: imago

Was damals wie heute schon immer galt: Kinder lieben Strandferien. Normandie, 1935.

Four children on a beach quatre enfants sur une plage en Angleterre Photographie anonyme vers 1935
bild: imago

(Nö, wir folgen hier keiner bestimmten Reihenfolge – weder chronologisch noch geografisch noch thematisch.)

Ipanema, Rio de Janeiro, 1978 (und vielleicht gleich die Erklärung dafür, weshalb die Brasilianer das mit dem Fussball so gut drauf haben):

Zwei Jungen spielen gekonnt mit einem Ball am Strand von Rio de Janeiro
bild: imago

Nur für Wagemutige: Sprung vom Brighton Pier in den 1920ern.

Diving off the pier during the Whitsun holiday at Brighton 1920
bild: imago
25 Bilder von Stars in den Sommerferien, wie du sie kaum je gesehen hast

Kalifornien, 1968: Ist er Paul? Oder Richard?

Ein Paar sonnt sich am Strand whrend es sich mit Babyl einschmiert um eine tiefe dunkle Brune zu bekommen
bild: imago

Schweden, 1952: Das Urlaubsrecht ist soeben durch ein neues Gesetz auf drei Wochen verlängert worden. Dieses junge Paar macht Gebrauch davon.

1950er Jahre am Strand Ein junges Paar ist gerade am Strand angekommen
bild: imago

Südkalifornien, 1964:

A woman sunbathing at the seaside on a lilo
bild: imago

Nun, die Frisur ist vielleicht etwas gar perfekt für den spontanen Strandaufenthalt – weshalb dieses Foto vielleicht von einem Modeshooting sein könnte ...

... ach! Ob Modefotos oder private: Wie grossartig sind eigentlich diese Bikini-Designs??

Two women sunbathing at the seaside
bild: imago
28 super Surf-Music-Tracks, um deinen Sommer noch etwas zu verlängern

Derweil, auf Sylt, 1964:

Sommerurlaub an der Nordsee Sylt
bild: imago

Gehen wir ein wenig weiter in die Vergangenheit zurück! Rockaway Beach, New York, 1906:

On the beach at Rockaway NY between 1901 and 1906
bild: imago

Blackpool, England, 1930er:

Des femmes jouent a saute-mouton sur la plage. Photographie anonyme vers 1930.
Bild: imago

Sommer in Schweden, 1952:

1950er Jahre am Strand Zwei Paare vergngen sich an einem Sommertag 1952 am Strand
bild: imago

Captain Riley (der mit Hut) und seine strammen Männer der Rettungsschwimmer-Crew von Coney Island, New York, 1901:

Capt Riley and lifeguards Coney Island NY between 1900 and 1905
bild: imago
History Porn
Und NUN: History Porn – Polizeiauto-Edition!

Südkalifornien, 1950er: Oh ja – jene «Dirty Dancing»-Tanzpose wurde damals schon geübt.

Couple exercising on the beach
bild: imago

Ach, übrigens: Strandferien? Historisch gesehen ist das eher ein Novum. Wie bei so vielen Sachen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, waren es die Viktorianer, die erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts das Konzept «Chillen am Strand» entdeckten – dies notabene oftmals unter einem vagen medizinischen Vorwand: Gegen die Dreifaltigkeit der wohl viktorianischsten aller Krankheiten – Tuberkulose, Hysterie und Melancholie –, empfahlen Ärzte gerne Mal eine Auszeit am «analeptischen Meer».

Du denkst, Teenies hat es schon immer gegeben? Falsch, sie sind eine Erfindung der Neuzeit

Das allererste Touristenziel für Strandferien? Überraschenderweise nicht an der Mittelmeerküste, sondern wider Erwarten das nordenglische Städtchen Scarborough:

Scarborough Spa Complex on the South Bay with the Grand Hotel in the background Scarborough North Yorkshire England 1930
bild: imago

Hier ein Foto aus den 1930er-Jahren: Das Scarborough Spa Complex am Strand mit dem South Bay Grand Hotel im Hintergrund.

Ein Nickerchen an der Copacabana in Rio, 1985:

Brasilianer schlft auf einer Bank am Strand von Copacabana
bild: imago

Lachen ist gesund: Weston-Super-Mare am Bristolkanal im Westen Englands, 1950er.

This donkey is quick to see the point of the joke told by whitsun holidaymaker Hilary Hazelwood of Birmingham
bild: imago

Strandszene in Italien, 1970:

Summer camp 1970
bild: imago

Ebenfalls Italien – genauer am Strand von Procchio auf der Insel Elba, 1930er:

Holiday on the Elba Island portrait of a woman with a child on the beach of Procchio
bild: imago

They see me rollin': Venice Beach, Los Angeles, 1984.

Rollschuhfahrerinnen am Venice Beach in Los Angeles
bild: imago

Fun in the sun anno 1958 an der Westküste Englands:

As beach donkey Dorothy right foreground contentedly gives a ride to Lyyn Fieldhouse of Cookley near Kidderminster
bild: imago

Heute würde das wohl als Wildcampen durchgehen: Strandszene in Italien, 1960.

Camping on the beach 1960
bild: imago

Long Beach, Kalifornien, frühe 1960er:

A woman sunbathing at the seaside with her boyfriend USA
bild: imago

Clacton-on-Sea, in der englischen Grafschaft Essex, 1949:

Butlin s Camp The camp invades the promenade at Clacton on novel tandem bicycles
bild: imago

So sahen Teenager einmal aus. Zumindest jene im Sommer 1910 am Strand von Granville in der Normandie.

Adolescentes et jeunes gens vers 1910 Enfants Marthe et Jean et amis de Jules Antoine en vacances a Granville devant une cabine de plage
bild: imago
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?

Bevor die Surfer alles übernahmen: Newquay in Cornwall, 1948.

A game of quoits on the beach at Newquay Cornwall 16th May 1948
bild: imago

Apropos Surfer – hier zwei Szenen von Huntington Beach, Südkalifornien, 1964:

Girl watching surfers on the beach
bild: imago

Jap, das muss ein guter Sommer gewesen sein ...

CALIFORNIA SURFERS 1964
bild: imago

Gut 71 Jahre vorher, im Jahr 1895, hatten Strandferien an der französischen Westküste einen leicht anderen Vibe.

Beach scene along the French coast showing two women walking alongside the sand on holiday photographed circa 1895
bild: imago

Und in Lavandou an der französischen Riviera in den 1930ern sah es so aus:

Holidays at the Lavandou French Riviera
bild: imago

Derweil, an der Copacabana in Rio de Janeiro, anno 1978:

Junge Brasilianer entspannen an der Copacabana in Rio de Janeiro
bild: imago

Zum Abschluss bringen wir nochmals jene drei Engländerinnen von 1947. Sie sind inzwischen am Strand angekommen!

A dip in the sea is something like a busman s holiday for these bikiniclad girls who are appearing in the Aqua Show at Bournemouth
bild: imago
Weiterhin schöne Sommerferien, allerseits!

