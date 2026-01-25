Kaum zu glauben: «High School Musical» kam vor 20 Jahren heraus. Bild: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

20 Jahre nach dem ersten Film: Das wurde aus dem «High School Musical»-Cast

Go Wildcats!

Silvester 2005: Gabriella und Troy singen an einer Party gemeinsam Karaoke – der Rest ist Disney-Geschichte.

«High School Musical» (HSM) ist bis heute eine der beliebtesten Filmtrilogien des Disney Channel. Der zweite Teil hält sogar immer noch den Rekord als meistgesehene Premiere mit 17,2 Millionen Zuschauern an nur einem Tag. Erst HSM 3 schaffte 2008 den Sprung ins Kino.

Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller von «High School Musical» feierten mit der Trilogie ihren Durchbruch. Viele von ihnen sind bis heute im Showbusiness tätig und gute Freunde geblieben. Das machen sie 20 Jahre nach der Premiere der Disney-Filme:

Vanessa Hudgens

Spielte das brave Mathematik-Genie: Vanessa Hudgens in «High School Musical». Bild: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Vanessa Hudgens spielte Gabriella Montez, eine Schülerin, die mitten im Schuljahr auf die East High School wechselt und ein Mathe-Genie ist, gleichzeitig aber auch das Theater liebt.

Bereits während ihrer Zeit bei «High School Musical» veröffentlichte Hudgens mehrere Lieder. Auch später setzte sie ihre musikalische Karriere fort – 2015 gab sie ihr Broadway-Debüt. Zur Filmographie der 37-Jährigen gehören «Beastly», «Sucker Punch», «Spring Breakers» und «Machete Kills». Filme, in denen sie sich eher sah, als in der Rolle einer «Streberin»:

«‹High School Musical› war eine fantastische Reise, aber es hat mich völlig von meinem ursprünglichen Karriereziel abgebracht. Ich wollte immer das Indie-Girl sein – ich wollte immer in Filmen mitspielen, in denen ich eine Drogenabhängige, Stripperin oder Prostituierte spiele. Das war mein Ziel, seit ich etwa 11 Jahre alt war.» Vanessa Hudgens in einem Interview mit The Guardian , 2018.

Neben der Schauspielerei hat sie sich auch als Influencerin etabliert und ihre eigene Getränkemarke sowie eine Make-up-Linie herausgebracht.

Hudgens ist seit 2023 mit dem Baseballspieler Cole Tucker verheiratet, im November hat sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Vanessa Hudgens bei einer Filmpremiere im Januar 2025. Bild: imago images

Die Träume aller HSM-Fans wurden wahr, als bekannt wurde, dass Vanessa Hudgens und Zac Efron auch im echten Leben ein Paar waren. Nach rund fünf Jahren Beziehung trennten sie sich im Jahr 2010, zwei Jahre nach der Veröffentlichung von «High School Musical 3».

Zac Efron und Vanessa Hudgens an der Premiere von «High School Musical 2» im Jahr 2007. Bild: imago images

Zac Efron

Zac Efron als Troy Bolton musste sich zwischen Basketball und Musik entscheiden. Bild: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Troy Bolton, gespielt von Zac Efron, war der populärste Junge an der Schule und Anführer des Basketballteams Wildcats.

Auch in Efrons folgenden Rollen («Hairspray», «17 Again», «Bad Neighbors») blieb der 38-Jährige seinem Schüler-Image treu. Erwachsenere Rollen übernahm er später in «The Greatest Showman», «Baywatch» und dem Netflix-Film «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile», in dem er den berüchtigten Serienmörder Ted Bundy darstellte.

2021 zog er für die Netflix-Dokumentation «Down to Earth with Zac Efron» nach Australien und erhielt für seine Arbeit einen Emmy-Award als Moderator.

In den letzten Jahren musste sich Efron im Internet viel Gespött über sein verändertes Gesicht anhören. Nachdem der Schauspieler nach einer längeren Auszeit vom Rampenlicht zurückgekehrt war, bemerkten Fans schnell, dass etwas mit seinem Kinn nicht stimmte. Gerüchte, ein Schönheitseingriff sei missglückt, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer.

Bild: imago images

Efron äusserte sich lange nicht dazu, stellte 2022 jedoch klar, dass er seinen Kiefer bei einem Unfall gebrochen hat und mehrere Operationen hinter sich hat.

Nach Vanessa Hudgens datete der Schauspieler Lily Collins, Michelle Rodriguez und Alexandra Daddario. Über seinen aktuellen Beziehungsstatus ist nichts bekannt.

Ashley Tisdale

Bild: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Sharpay ist die Antagonistin in HSM – blond, verwöhnt und dramatisch. Ashley Tisdale verkörperte Sharpay nicht nur in den drei «High School Musical»-Filmen, sondern auch im Spin-off «Sharpay's Fabulous Adventure». Weitere grosse Rollen hatte sie unter anderem in «Scary Movie 5», «Hellcats» und «Phineas und Ferb». Neben der Schauspielerei arbeitete sie auch als Musikerin und veröffentlichte drei Alben, das letzte 2019. Zudem arbeitet Tisdale als Produzentin.

Abseits von Hollywood betreibt sie einen Wellness- und Lifestyleblog und hat eine dazu passende Produktlinie aufgebaut.

Bild: imago images

2014 heiratete Tisdale den Musiker Christopher French, gemeinsam haben sie zwei Töchter.

Anfang Jahr sorgte Tisdale für Mami-Drama: Gemeinsam mit anderen Müttern in Hollywood (darunter Hilary Duff und Mandy Moore) gehörte sie einer Clique an. In einem Artikel für The Cut schrieb die 40-Jährige jedoch darüber, wie toxisch diese Freundesgruppe gewesen sei, dass sie oft aussen vor gelassen worden sei und sich gefühlt habe, als wäre sie wieder in der Schule. Online wurde daraufhin wild darüber spekuliert, was genau vorgefallen war.

Lucas Grabeel

Bild: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

«Sharpay and what's his name?» Ah ja: Ryan. Sharpays Zwillingsbruder, der ausgefallene Hüte trägt und konstant in ihrem Schatten steht. Dargestellt wurde Ryan von Lucas Gabreel. Über die Jahre wurde viel darüber spekuliert, ob Ryan schwul sei. Regisseur Kenny Ortega äusserte sich 2020 folgendermassen dazu:

«Ich war besorgt, dass Disney noch nicht bereit sein könnte, diese Grenze zu überschreiten. Also habe ich es einfach auf mich genommen, Entscheidungen zu treffen, von denen ich dachte, dass sie bei den Zuschauern Anklang finden würden.» HSM-Regisseur Kenny Ortega über die Sexualität von Ryan Evans.

Und weiter: «[Die Zuschauer] werden es sehen und fühlen, sie werden es wissen und sie werden sich damit identifizieren. Und genau das ist passiert».

Bild: imago images

Nach HSM spielte Gabreel Toby in «Switched At Birth »für sechs Jahre. Seither fokussiert sich der 41-Jährige eher auf Sprechrollen und hat eine wiederkehrende Rolle in «Family Guy». Zudem ist er Sänger und produziert Kurzfilme.

Seine Partnerin ist die Produzentin und Schriftstellerin Rahim El-Ounsi.

Corbin Bleu

Bild: disney channel

Corbin Bleu spielte Chad, den besten Freund und Basketball-Teamkollege von Troy. Bleu blieb bei Musicals und trat nach dem Ende von HSM in mehreren Stücken am Broadway auf. Zudem hatte er diverse Gastrollen in Filmen und Serien. Mit HSM-Kollegin Monique Coleman spielte er im Weihnachtsfilm «A Christmas Dance Reunion» die Hauptrolle.

Bild: imago images

Der 36-Jährige zeigte 2013 auch seine Tanzkünste in der Show «Dancing with the Stars», wo er es bis ins Finale schaffte und mit seiner Partnerin Karina Smirnoff den zweiten Platz belegte.

Nachdem er 2014 seiner Freundin Sasha Clements einen Heiratsantrag in Disney World gemacht hatte, heiratete er die kanadische Schauspielerin zwei Jahre später.

Monique Coleman

Bild: disney channel

Taylor McKessie ist ebenfalls ein Mathe-Genie und die beste Freundin von Gabriella. Gespielt wurde sie von Monique Coleman.

Nach den Erfolgen von «High School Musical» zog sie sich weitgehend aus der Schauspielerei zurück und hatte nur noch kleinere Gastauftritte. Stattdessen gründete sie «Gimme Mo». Eine Organisation, die sich dafür einsetzt, junge Menschen zu motivieren, Veränderungen in der Welt zu bewirken. 2010 wurde sie von den UN als die erste Jugendbotschafterin ernannt.

Bild: imago images

Zudem ist die 45-Jährige Eiskunstläuferin und nimmt an nationalen Wettkämpfen teil.

Nach 10 Jahren Ehe trennte sie sich 2022 von ihrem Ehemann Walter Jordan.

Coleman ist mit vielen der HSM-Truppe bis heute gut befreundet. «Wir sind wirklich sehr enge Freunde und ich habe mich immer um sie gesorgt», sagte Coleman 2019 gegenüber Us Weekly über ihre ehemaligen Co-Stars.

Und weiter:

«Viele Leute machen sich gegenseitig klein, wenn sie in eine bestimmte Position kommen. Für uns war es wirklich wichtig, eng zusammenzuhalten und einander zu beschützen. Denn letztlich waren wir alle Teenager». Monique Coleman über die lebenslangen Freundschaften, die bei den HSM-Dreharbeiten entstanden sind.

Olesya Rulin

Bild: Disney Channel / Courtesy: Everett Collection

Kelsi war lange die Aussenseiterin der East High School. Erst als Komponistin des Schulmusicals findet sie Anschluss bei ihren Mitschülern. Dargestellt wurde Kelsi von Olesya Rulin.

Nach HSM hatte Rulin eher kleinere Rollen und spielte in Serien wie «CSI: Miami», «The Mentalist», «NCIS», «NCIS: Los Angeles» und «The Rookie» mit.

Bild: imago images

In erster Linie ist die 39-Jährige als Umweltaktivistin tätig und bezeichnet sich als Nachhaltigkeitsexpertin. Auf Instagram wirbt sie für eine nachhaltige Lebensweise.



2021 heiratete sie den Unternehmer Joseph Noel Pauline. Gemeinsam haben sie eine vierjährige Tochter.

