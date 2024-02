Eine neue Serie über Daenerys Targaryen Vorfahren ist in Planung. Bild: hbo

Neues «Game of Thrones»-Spin-off über Daenerys Vorfahren in Planung

Ein weiteres «Game of Thrones»-Projekt über die Targaryen ist in Entwicklung. Diesmal von Autor Mattson Tomlin.

HBO entwickelt eine weitere «Game of Thrones»-Serie, berichtet «The Hollywood Reporter» (THR).

Der Streaming-Dienst arbeitet dafür mit Mattson Tomlin zusammen, einem Drehbuchautor, der bereits an Matt Reeves «The Batman» mitwirkte, sowie der kommenden Fortsetzung mitschreibt. Weiter schreibt er an der Comic-Verfilmung von Keanu Reeves' «BRZRKR» und einer animierten «Terminator»-Serie.

Die neue Serie handelt von Aegon Targaryen, einem Vorfahren von Daenerys Targaryen und ist ein direktes Prequel von «House of the Dragon». Es erzählt die Geschichte der blutigen und brutalen Eroberung von Westeros durch die Targaryen. Die Geschichte folgt Aegon dem Eroberer, der mit seinen Schwester (die gleichzeitig auch seine Frauen waren) Rhaenys und Visenya und ihren Drachen den Kontinent Westeros erobert. In nur zwei Jahren gelang es Aegon, sechs der Sieben Königslande zu vereinen, nur Dorne leistete erfolgreich Widerstand.

Eine Quelle von THR beschreibt das Projekt als «Zurück zu den Basics» von George R.R. Martins Fantasy-Universum.

Seit dem Finale von «Game of Thrones» im Jahr 2019 wurde über viele mögliche Spin-offs gesprochen, einige schafften es sogar in die Entwicklungsphase, andere wurden wieder gecancelt.

Bisher wurden zwei Spin-offs realisiert: «House of the Dragon», dessen zweite Staffel diesen Sommer auf Sky Show anläuft und «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight», dessen Produktion noch dieses Jahr beginnt und das auf Martins Bücher «Tales of Dunk and Egg» basiert.

