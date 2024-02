27 Memes, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du ein Film-Nerd bist – Teil 4

Hast du auch lustige Film-Memes? Poste sie in die Kommentare!

Was Helikopter in Filmen machen: Explodieren.

Disney-Manager: Wir brauchen Ideen, Leute! Grosse Ideen! Mitarbeiter: Was wäre, wenn wir alle unsere Filme ... nochmals machen. Disney-Manager:

Menschen in Horrorfilmen: Schild: «Tod»

Was wurde eigentlich aus den «The Office»-Stars?

«The Catastrophe» von Grutzner, 1892, Öl auf der Leinwand vs. Kevin, der sein berühmtes Chili ausleert, «The Office», 2009.

Ich, nachdem ich 10 Minuten das auf Netflix geschaut habe, was eine Stunde gedauert hat, um es auszusuchen.

Über einen Nerd ... Über eine Puppe ... ... mit einem begabten Schauspieler, der einst die Rolle eines Psychiaters in Gotham City spielte, dessen therapeutisches Fehlverhalten bei den Patienten im Arkham Asylum ironischerweise zu deren eigenem Wahnsinn führte und sie in Konflikt mit Batman brachte.

Jesus, wie er von Satan in der Wüste in Verführung gebracht wird.

Was der Prädator sieht, nachdem er mich für 30 Sekunden gejagt hat.

«Barbie» vs. «Oppenheimer» – die besten Memes zu «Barbenheimer»

«Wenn du Staffel 4 Teil 1 an einem Tag durchgeschaut hast und nun auf Staffel 4 Teil 2 warten musst.»

«Wenn du Staffel 4 Teil 1 an einem Tag durchgeschaut hast und nun auf Staffel 4 Teil 2 warten musst.»

Ich, wie ich packe, wenn ich für drei Tage in die Ferien gehe. Elf Hosen (Wortspiel)​

«Sailor Moon» oder so. Weiss nicht, habe es nie geschaut.

«Ich habe die ganze Trilogie schon zweimal geschaut und weiss immer noch nicht, was passiert.»

In beiden Fällen bist du hier richtig. Denn hier kommen 27 Memes, für die du ein paar Filme oder Serien gesehen haben musst.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Haariger Besuch in alaskanischem Kino – Popcorn-Diebstahl inklusive

«Werden siegen» – 6 Ukrainerinnen und Ukrainer erzählen von ihrem Leben in Charkiw

Israel: Terrortunnel unter meisten Häusern in Gaza ++ Israel verstärkt Kampf gegen Hisbollah

Achtung, Achtsamkeit! Wie wir bereits Kinder in die Esoterikfalle locken

Altpapier-Bündeli und Lernfahrausweis – das hat mich in der Schweiz überrascht

Dieses eine Kind auf dem Spielplatz

«Warum ist ihr Kind so dumm wie klein?» Das ist in meinen Ohren angeklungen. Und auch: «Warum hat ihr Kind die dümmste Frisur der Welt?» Blonde Locken, die verdächtig nach Dauerwelle aussehen und vorne an der Stirn zu einem Micro-Pony verstümmelt wurden, nur um hinten dann keck über die Schultern zu lampen.