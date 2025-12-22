Nebel-1°
Pierce Brosnan reagiert ungehalten auf James-Bond-Frage

Irish actor Pierce Brosnan as 007 with Malaysian actress Michelle Yeoh as Wai Lin, on location in Thailand for the James Bond film &#039;Tomorrow Never Dies&#039;, 1997. Here they are handcuffed toget ...
Pierce Brosnan und Michelle Yeoh in «Tomorrow Never Dies» (1997).Bild: Moviepix

«Es ist mir egal»: Pierce Brosnan reagiert auf James-Bond-Frage

Für viele bleibt er der Inbegriff des modernen Geheimagenten – charmant, stilvoll, tödlich. Doch für Pierce Brosnan selbst ist James Bond längst Vergangenheit, was in einem neuen Interview mehr als deutlich wird.
22.12.2025, 08:4922.12.2025, 08:49
Jennifer Ullrich / watson.de

«James Bond»-Fans müssen weiter auf entscheide Details zum neuen Film warten, nachdem alle Rechte nun bei Amazon liegen. Wer in die Fussstapfen von Daniel Craig tritt, ist nach wie vor unklar.

Zur Riege der ehemaligen Bond-Darsteller gehört auch Pierce Brosnan, er verkörperte den Geheimagenten zwischen 1995 und 2002. Heute meidet er das Thema offenbar aber lieber.

Pierce Brosnan wird pampig wegen Bond-Frage

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times hat der 72-Jährige nun deutlich gemacht, dass er keine Lust mehr auf Fragen zur Kultfigur hat, die ihn einst weltberühmt machte.

Der Schauspieler, aktuell mit mehreren neuen Projekten im Kino und Streaming präsent, wurde gefragt, ob James Bond wohl Weihnachten mögen würde. Seine erste Antwort fiel noch entspannt aus: «Natürlich würde er Weihnachten mögen!»

Als jedoch nachgehakt wurde, ob der kühle Agent sich nicht vielleicht doch von Feiertagsstimmung fernhält, verlor Brosnan die Geduld:

«Ich will die Frage nicht beantworten und ich werde sie auch nicht beantworten. Weil es mir scheissegal ist! Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, wo James Bond Weihnachten verbringt?»

Stattdessen lenkte er das Gespräch auf sich selbst: «Ich weiss, wo Pierce Brosnan Weihnachten verbringt – zu Hause mit meiner Frau, in meinem kleinen Inselparadies auf Hawaii.»

Für derart deutliche Worte ist Pierce Brosnan eigentlich nicht bekannt, vielmehr agiert er – auch in Interviews –stets als Gentleman der alten Schule.

Pierce Brosnan hat mit James Bond abgeschlossen – oder doch nicht?

Tatsächlich entschuldigte er sich später für seinen kleinen Ausbruch: «Es tut mir leid, dass ich Ihnen mit James Bond nicht helfen kann. Aber das ist etwas, das mich verfolgen wird, bis ich tot bin.»

Nach eigenen Aussagen schaut er seine 007-Auftritte nicht einmal mit seinen Söhnen: «Ich sehe mir die Filme nicht an. Ich weiss nicht, warum. Die sind einfach irgendwo abgelegt.»

Lizenz zum nicht Töten? Amazon entfernt alle Pistolen von «James Bond»-Postern

Er sei damit nicht allein, betonte er. Auch Bond-Legende Sean Connery sei auf Fragen zur Rolle zunehmend ungehalten gewesen: «[Sean] war genauso: ‹Frag mich bloss nicht!›», erinnerte sich der Schauspieler zurück.

Dennoch verfolgt Brosnan die Entwicklung der Figur weiter interessiert: «Ich bin genauso gespannt wie jeder andere, wer als Nächstes die Rolle übernimmt.»

Eine Rückkehr schliesst er nicht komplett aus, zumindest unter bestimmten Umständen: «Wenn Denis Villeneuve was im Ärmel hätte, würde ich sofort hinschauen. Warum nicht? Das wäre gute Unterhaltung. Vielleicht mit Glatzenkappe und Prothesen … wer weiss?»

