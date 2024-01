«Luther», «New Girl» und «Better Call Saul» wurden nie mit dem renommiertesten Serien-Award ausgezeichnet – obwohl sie etliche Male nominiert waren.

Oft nominiert, nie gewonnen: Das sind die grössten Loser der Serienwelt

Leonardo DiCaprio ist nicht der Einzige, der gefühlte Ewigkeiten auf seinen Oscar warten musste: Diese 11 Serien wurden richtig oft für einen Emmy nominiert, gingen aber immer leer aus.

Einen Emmy zu gewinnen, ist die renommierteste Auszeichnung für eine Serie. Die meisten Emmys räumte bisher «Saturday Night Live» mit 84 Gewinnen ab, gefolgt von «Game of Thrones» (59 Trophäen) und «Fraiser» (37 Gewinne). Dieses Jahr haben Serien wie «The Bear», «Beef» und «Succession» abgeräumt.

Andere hingegen wie «Wednesday», «The Last of Us» und «Ted Lasso» gingen leer aus. So auch «Better Call Saul». Schon oft wurde die Serie nominiert, doch eine Emmy-Trophäe nahmen sie noch nie nach Hause.

Hier kommen elf Serien, die schon oft für einen Emmy nominiert wurden, es aber noch nie schafften, zu gewinnen:

«Better Call Saul»

Für ganze 53 Emmys war das «Breaking Bad»-Spin-off bereits nominiert. Gewonnen haben sie kein einziges Mal.

Bild: AMC

«Empire»

Diese Musical-Serie lief über sechs Staffeln und wurde für acht Emmys nominiert. Sie gingen jedes Mal leer aus.

Bild: fox

«The Good Place»

Ganze ein Dutzend Mal war «The Good Place» für einen Emmy nominiert, schafften es allerdings nie, einen Emmy mit nach Hause zu nehmen.

Bild: NBC

«Grace and Frankie»

Die Netflix-Serie mit Lily Tomlin und Jane Fonda in den Hauptrollen schaffte es nie, bei den Emmys abzuräumen. Nominiert waren sie dreizehnmal.

Bild: AP/Netflix

«Loki»

Mit nur zwei Staffeln erhielt die Marvel-Serie sechs Emmy-Nominierungen. Die Serie schaffte es aber bisher nicht, einen Emmy-Sieg für das MCU einzubringen.

Bild: disney plus

«Luther»

Idris Elba gewann einen Grammy für seine Performance in Luther, bei den Emmys ging die Serie aber leer aus. Nominiert war sie dreizehnmal.

Bild: John Wilson/Netflix

«Eine schrecklich nette Familie»

Ganze sieben Male wurde «Eine schrecklich nette Familie» für einen Emmy nominiert, allerdings haben sie nie gewonnen.

bild: columbia pictures

«New Girl»

Fünf Emmy-Nominationen erhielt die Comedy-Serie, jedoch schaffte sie es nie auf den ersten Platz.

Bild: fox

«Newhart»

Von 1982 bis 1990 lief die Comedy-Serie und reicht mit 25 Nominierungen noch lange nicht «Better Call Saul» das Wasser. Doch auch sie mussten sich ohne Gewinn zufriedengeben.

Bild: mtm enterprises

«Parks and Recreation»

Auch «Parks and Recreation» hat noch nie einen Emmy gewonnen, obwohl sie 14 Mal nominiert waren.

Bild: AP/NBC

«Unbreakable Kimmy Schmidt»

Vier Staffeln und 18 Emmy-Nominierungen hat diese Netflix-Serie. Was sie nicht hat: eine Emmy-Trophäe.

Bild: AP/Netflix

