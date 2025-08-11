«Ein Kumpel von mir ist völlig in der Spiri-Bubble gefangen!»

sonnig16°
Frage von Luca:

Hey zusammen, ich hab da mal eine etwas seltsame Geschichte, vielleicht kennt das ja jemand von euch (vermutlich ja nicht. Also ich hoff's nicht für euch ...). Auf alle Fälle Foooolgendes: Einer meiner engsten Freunde – wir kennen uns seit der Lehre – ist in den letzten Monaten komplett abgedriftet. Also so richtig. Früher war er total pragmatisch, hatte null Interesse an «spirituellem Zeugs», wie er es selbst genannt hat. Und jetzt? Redet er von Seelenverträgen, höheren Frequenzen, Lichtarbeit und davon, dass die Schulmedizin uns alle vergiftet.

Er hat seinen Job gekündigt, um «energetisch zu detoxen» (kein Witz). Trägt nur noch weisse Leinenkleider, räuchert seine Wohnung täglich und isst nichts mehr, was nicht „energetisch aufgeladen“ wurde – was auch immer das heissen soll.

Ich bin ja offen für alternative Lebensweisen und soll doch jeder machen, wie er will – aber ehrlich gesagt finde ich langsam keinen Draht mehr zu ihm. Er nimmt mich auch null ernst, wenn ich versuche, über normale Dinge zu reden. Stattdessen krieg ich dann so Sachen zu hören wie: «Du bist halt noch auf der dritten Dichte hängen geblieben.»

Also ja. Ich weiss nicht, ob ich ihn zur Vernunft bringen soll (und ob das überhaupt geht?) oder ob ich mich einfach langsam rausziehen soll aus der Freundschaft. Aber das tut mir auch weh, wir haben echt viel zusammen erlebt.

Was macht man, wenn sich ein guter Freund plötzlich total verändert – und zwar in eine Richtung, mit der man absolut nichts anfangen kann? Festhalten? Loslassen? Meditieren und hoffen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

