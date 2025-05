Trude, Sprotte, Frieda, Wilma und Melanie sind gemeinsam «Die Wilden Hühner». Bild: imago images

Was machen eigentlich «Die Wilden Hühner» heute?

Wer in den 2000ern aufgewachsen ist, erinnert sich bestimmt an «Die Wilden Hühner». Ob die Filmreihe oder die gleichnamigen Bücher von Cornelia Funke – für viele Kinder waren Sprotte und ihre Freundinnen ein grosser Teil der Kindheit.

Jetzt, etwa 20 Jahre später, sind nicht nur wir, sondern auch die Darstellerinnen erwachsen geworden. Trude-Darstellerin Zsá Zsá ist kaum wiederzuerkennen. Momentan geht ihr neuer Song auf TikTok viral und viele Leute sind erstaunt, wenn sie erfahren, dass sie einmal Trude war.

Das machen die Schauspielerinnen der «Wilden Hühner» heute:

Sprotte: Michelle von Treuberg

Michelle von Treuberg in «Die Wilden Hühner» (2006). Bild: imago images

Michelle von Treuberg spielte das Oberhuhn Sprotte. Nach ihrer Hauptrolle hat sie sich lange aus der Schauspielerei zurückgezogen und wieder die Schule besucht. 2018 schloss sie ihr Studium in European Studies ab. Seither war die 33-Jährige in «Reiterhof Wildenstein» und «Hartwig Seeler – Ein neues Leben» zu sehen.

Noch immer ist Michelle von Treuberg eng mit der Frieda-Darstellerin Lucie Hollmann befreundet.

Trude: Zsá Zsá Inci Bürkle

Zsá Zsá Inci Bürkle in «Die Wilden Hühner» (2006). Bild: imago images

Trude ist die gute Seele der «Wilden Hühner». Gespielt wurde sie von Zsá Zsá Inci Bürkle, die auch noch heute als Schauspielerin aktiv ist und in «Doctor’s Diary» und «Fack Ju Göthe 2» zu sehen war.

Die 29-Jährige ist auch Sängerin und ist seit 2014 Mitglied des Electronic-Duos Lionzz. 2021 veröffentlichte sie unter dem Künstlernamen Zsá Zsá ihre erste Solo-Single. Momentan geht Zsá Zsá auf TikTok mit ihrer neuesten Single «bad bunnies» viral und hat sich online eine grosse Fangemeinde aufgebaut.

2021 erzählte Zsá Zsá in einem Video, dass die Mädchen noch alle miteinander in Kontakt stehen und gelegentlich schreiben. Gesehen haben sie sich aber schon lange nicht mehr.

Zsá Zsá bei einem Event in Berlin im Februar 2025. Bild: imago images

Frieda: Lucie Hollmann

Lucie Hollmann als Frieda in «Die Wilden Hühner und die Liebe» (2007). Bild: imago images

Lucie Hollmanns erste Hauptrolle war 2008 im Kurzfilm «Mit sechzehn bin ich weg» und sie wurde für ihre Darbietung mit dem First Step Award (ein deutscher Preis für Nachwuchsschauspieler) ausgezeichnet.

2012 schloss sie ihre Ausbildung ab und verbrachte danach ein Jahr in Costa Rica. Inzwischen lebt Hollmann in Berlin und schauspielert wieder. Die 31-Jährige war unter anderem in «Tatort: Der Pakt», «SOKO Leipzig», «LOMO – The Language of Many Others» und zuletzt in «Blutige Anfänger» zu sehen.

Fun Fact: Die Berlinerin heisst mit vollem Namen Lucie Frieda Hollmann.

Lucie Hollmann an der Premiere für «LOMO – The Language of Many Others». Bild: imago images

Wilma: Jette Hering

Jette Hering in «Die Wilden Hühner» (2005). Bild: imago images

Für ihre Darstellung als die lesbische Wilma in «Die Wilden Hühner» wurde Jette Hering von Kritikern gelobt. 2007 bekam sie im ZDF-Film «Kreuzfahrt ins Glück. Hochzeitsreise nach Chile» eine Hauptrolle. Seither war die 31-Jährige in zwei kleineren Rollen zu sehen, hat sich aber grösstenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Melanie: Paula Romy

Bild: imago images

Melanie galt mit ihren blonden Locken als die Schöne der Mädchen-Clique. In den ersten beiden Filmen wurde sie von Paula Romy (auch als Paula Riemann bekannt) dargestellt. 2010 zog sie nach London, um eine Tanzausbildung zu absolvieren. Danach studierte sie ebenfalls in London Wirtschaft und Filmregie.

Die 31-Jährige lebt in Berlin und London und arbeitet als Schauspielerin («Coming In», «Seitenwechsel») und Regisseurin («Skrupel», «Fly»). Romy ist nebenbei auch Model und lief für mehrere deutsche Designer über den Laufsteg.

Paula Romy an der Premiere des Netflix-Filmes «1989» im November 2022. Bild: imago images

Melanie: Sonja Gerhardt

Sonja Gerhardt in «Die Wilden Hühner und das Leben» (2009). Bild: IMAGO IMAGES

Im dritten Teil («Die Wilden Hühner und das Leben») übernahm Sonja Gerhardt die Rolle von Melanie. Sie ist heute eine erfolgreiche Schauspielerin, die in über 50 Filmen und Serien mitgewirkt hat und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Zur Filmografie der Berlinerin gehören «Türkisch für Anfänger», «Schneeweisschen und Rosenrot», «Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder» und «Jim Knopf und die Wilde 13».

Die 36-Jährige ist ausserdem Synchronsprecherin und arbeitete an den deutschen Synchronisationen für «Camp Rock» und «Toy Story 4».

Sonja Gerhardt an der deutschen Premiere für «Viana 2», 2024. Bild: imago images

