Keira Knightley möchte kein Teil mehr von «Fluch der Karibik» sein



Keira Knightley ist bereits seit Anfang der 1990er Jahre als Schauspielerin aktiv. Ihre Rolle in «Fluch der Karibik» bedeutete für sie 2003 den absoluten Karriere-Höhepunkt. Hier spielte sie neben Johnny Depp und Orlando Bloom die Gouverneurstochter Elizabeth Swann.

In den beiden darauffolgenden Teilen war sie ebenfalls in ihrer berühmten Rolle zu sehen. Einen kurzen Auftritt hatte Knightley noch beim fünften Teil, der aus dem Jahr 2017 stammt. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie für andere schauspielerische Leistungen zwei Mal für einen Oscar nominiert.

Zuletzt hatte sie 2015 für ihre Rolle in «The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben» eine Chance auf den begehrten Goldjungen. In einem neuen Interview sprach Keira Knightley überraschend offen über ihre Erfahrungen mit der Filmbranche.

Der Grund, weshalb sie niedergemacht wurde

Keira Knightley erklärte im Interview mit der britischen «Times» (via «The Hollywood Reporter»), warum sie künftig keine Rolle mehr bei «Fluch der Karibik» spielen will. Die 39-Jährige sagte, die Disney-Filmreihe sei «der Grund dafür gewesen, dass ich öffentlich niedergemacht wurde». So würde es für sie nicht infrage kommen, für eine weitere Filmreihe zu unterschreiben.

Ihr sei bewusst, dass «Fluch der Karibik» ihr zu einem grossen Namen verhalf, doch genau die Popularität des Franchise sei auch der Grund dafür, wie sie in der Öffentlichkeit behandelt wurde. «Es ist schon komisch, wenn man etwas hat, das einen gleichzeitig aufbaut und zerstört», merkte sie hinsichtlich dessen an.

Die Darstellerin fügte hinzu: «Es waren die erfolgreichsten Filme, an denen ich je beteiligt war, und sie waren der Grund, warum ich öffentlich abgekanzelt wurde. Sie sind also ein sehr verwirrender Ort in meinem Kopf.» Neben dieser einschneidenden Erfahrung stellte sie zudem fest:

«Die Arbeitszeiten sind verrückt. Es sind Jahre deines Lebens, du hast keine Kontrolle darüber, wo du drehst, wie lange du drehst, was du drehst.»

Keira Knightley konzentriert sich jetzt auf ihre Familie

Die Schauspielerin erklärte, bei ihren Karriere-Entscheidungen anspruchsvoller geworden zu sein, nachdem sie mit Ehemann James Righton zwei Töchter bekommen hat. Sie könne nämlich nicht mehr von Job zu Job zu hetzen. Knightley betonte: «Ich habe mich entschieden, Kinder zu haben, ich möchte sie grossziehen, also musste ich einen grossen Schritt zurücktreten.»

Dennoch bleibt sie ihrem Beruf treu und wird in der kommenden Netflix-Serie «Black Doves» mitwirken. Im Interview gab sie schlussendlich zu verstehen: «Ich war in den letzten Jahren wirklich überrascht, wozu ich 'nein' gesagt habe. Ich wollte, dass es mehr reine Unterhaltung ist, und vielleicht habe ich das gebraucht.»

