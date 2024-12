Lawrence wird also wieder mit an Bord sein. Bislang gibt es aber keine weiteren Verträge für das Reboot, wer von den Schauspielern wieder mit dabei ist, ist also noch nicht klar.

Schwangere Megan Fox soll Machine Gun Kelly rausgeworfen haben

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich Berichten zufolge getrennt. Dies, nachdem sie vor wenigen Wochen die Geburt eines gemeinsamen Kindes angekündigt hatten.

Nach Informationen von TMZ erfolgte die Trennung am Thanksgiving-Wochenende, als sich das Paar in Vail, Colorado, aufhielt. Megan Fox, 38 Jahre alt und im sechsten Monat schwanger, soll dabei am Handy von Machine Gun Kelly (34), bürgerlich Colson Baker, «verstörendes Material» entdeckt haben. In der Folge soll sie Kelly gebeten haben, den gemeinsamen Urlaub früher zu verlassen. Seitdem haben sich die beiden Stars gemäss der Quelle von TMZ nicht mehr gesehen.